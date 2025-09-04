Российский мессенджер MAX набрал 30 млн пользователей

Нацмессенджер MAX растёт быстрее прогнозов. Ещё 19 августа сообщалось о 18 млн пользователей, а к началу сентября аудитория уже перевалила за 30 млн. Вместе с ростом пользователей увеличились и масштабы активности: количество звонков превысило 8 млн в день, а общее число сообщений в системе перевалило за миллиард.

Рекорды общения

Для MAX последние недели оказались прорывными по темпам роста. Количество звонков в мессенджере увеличилось в разы по сравнению с июлем, превысив показатели начала лета.

Средняя длительность голосового разговора достигла девяти минут, а групповые вызовы теперь в среднем длятся до 58 минут. Общение всё чаще переходит в формат больших дискуссий: число групповых чатов перевалило за 1,2 млн.

Особенно быстро прижился формат видеосообщений-кружков: всего за пять дней пользователи записали и отправили более 3 млн таких сообщений.

Каналы и авторы

Сегодня в MAX функционирует более 500 каналов с совокупной аудиторией более 3 млн пользователей. К тестированию подключились более 200 новых авторов — среди них СМИ, бизнес, госструктуры, блогеры и вузы. Свою официальную страницу открыли МГУ, ВШЭ, Президентская академия и СПбГУ.

В списке лидеров по активности уже закрепились крупные медиа и популярные авторы: Mash, RT на русском, дизайнер Артемий Лебедев, блогер Валя Карнавал и Владимир Соловьёв.

Реклама на платформе

В начале сентября MAX сделал следующий шаг в развитии экосистемы — через Telega.in в мессенджере запустили нативную рекламу и посевы в каналах. Теперь блогеры и владельцы сообществ получили новый инструмент монетизации, а бренды — возможность размещать рекламу привычным способом.

Механика работает по логике Telegram: рекламодатель загружает пост, владелец канала принимает решение о публикации, и материал выходит под его именем. Такой формат сохраняет доверие аудитории и органичность подачи. По прогнозам экспертов, рекламный рынок MAX в ближайшие годы может достичь сотен миллионов рублей.

Интеграция с другими сервисами

MAX продолжает наращивать функциональность. В августе сервис завершил интеграцию с мобильной электронной подписью «Госключ» и образовательной платформой «Сферум». Теперь через мессенджер можно не только общаться, но и подписывать юридически значимые документы или подключаться к образовательным процессам.

Контекст

MAX позиционируется как национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В сервисе доступны текстовые чаты, голосовые и видеозвонки, отправка «тяжёлых» файлов, переводы денег, а также работа с мини-приложениями и чат-ботами. Продукт внесён в реестр российского софта и функционирует сразу в трёх форматах — мобильном, десктопном и веб-клиенте.