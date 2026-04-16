Банки стали быстрее закрывать отделения по России: только в 2026-м было ликвидировано 483 офиса

Российские банки в первом квартале 2026 года закрыли 483 офиса, сообщают «Известия». Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было ликвидировано 185 отделений. Регулятор связывает ускорение закрытий с переходом на дистанционное обслуживание и оптимизацией затрат.

Темпы сокращений отделений растут уже несколько лет подряд

За три месяца 2026 года были закрыты почти 500 отделений, согласно данным ЦБ РФ. По состоянию на 1 января в России значилось 22,35 тыс. офисов банков — 1 апреля их уже было 21,87 тыс. отделений я

При этом темпы закрытия растут уже несколько лет подряд: в первом квартале 2023-го число офисов снизилось на 41, 2024-го — на 70, а в 2025-м — уже на 185.

Быстрее всего, по данным ЦБ, свои офисы в прошлом году ликвидировал Сбер. В 2025 году банк закрыл около 900 отделений.

Банки адаптируются под меняющиеся запросы клиентов

В пресс службе Альфа-Банка сообщил Russian Business, что «данные о резком ускорении закрытия отделений не отражают реальной ситуации». Для рынка это плановый процесс — так банк адаптируется под меняющиеся запросы клиентов.

«Альфа-Банк не ставит задачу сокращать офисы — мы последовательно трансформируем сеть, повышая её эффективность. Рутинные операции уходят в цифровые каналы, а отделения развиваются как технологичные центры экспертизы и консультаций по сложным продуктам», — сообщили в пресс-службе банка.

Некоторые банки сообщают о том, что их тренд на закрытие офисов не коснулся.

«На фоне общего сокращения офисных сетей в банковском секторе ВТБ, напротив, последовательно расширяет физическое присутствие», — поделилась Светлана Сырцова, руководитель департамента развития сети – старший вице-президент ВТБ.

Клиенты банков, сообщают Russian Business в ВТБ, продолжают выбирать офлайн-формат для решения комплексных финансовых задач. Для этого в компании развивают гибридную модель обслуживания, где цифровизация дополняется широкой сетью отделений.

Банки сокращают офисы из-за цифровизации

Источники «Известий» сообщают, что рост закрытий офисов банков объясняется развитием цифровых сервисов. Значительную часть банковских услуг клиенты уже получают дистанционно — быстрее и с меньшими затратами времени, сил и средств, чем визит в отделение.

Как рассказали Russian Business в Банки.ру, сегодня большинство базовых финансовых услуг — от платежей до оформления вкладов — уже перенесены в онлайн‑каналы.

«Уход в онлайн не снижает, а расширяет доступность финансовых услуг: человек может проводить операции 24/7, не выходя из дома и при этом не зависеть от присутствия отделения банка в регионе», — сообщила Russian Business Кристина Хачикян, директор по развитию финансовых продуктов Банки.ру.

34% россиян управляют финансами только через мобильные приложения

По данным исследования Выберу.ру, треть россиян уже полностью управляют финансами через мобильные приложения. Треть респондентов считает, что посещать отделения — устаревшая практика. 3 из 4 россиян комфортно чувствуют себя в цифровой финансовой среде.

Ключевым фактором при совершении финансовых операций остаются скорость и удобство — этот вариант выбрали 44% респондентов. Также участники исследования отмечают:

надёжность и привычку — 26%,

важность персональной консультации — 18%,

условия и выгоду продуктов — 12%.

ЦБ поддерживает тренд, но следит за доступностью услуг

В ЦБ РФ сообщили «Известиям», что банки переносят обслуживание в дистанционный формат, что позволяет снижать затраты и повышать рентабельность. Регулятор отметил, что в целом поддерживает этот тренд, однако контролирует, чтобы закрытие отделений не ухудшало доступность финансовых услуг для клиентов. В городах сокращение офисов, по оценке ЦБ, практически не влияет на доступ к сервисам.

При этом Центробанк учитывает перебои в работе интернета и ведёт адресную работу с банками, чтобы минимизировать возможные неудобства для пользователей.