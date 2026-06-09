30% всех рекламных звонков в России совершают банки — за I квартал 2026-го россиянам позвонили уже 1,2 млрд раз

За первый квартал 2026 года финансовые организации совершили около 1,2 млрд телефонных вызовов пользователям — это почти 30% от общего объёма рекламных обзвонов компаний, сообщают «Ведомости». По оценке операторов связи, значительная часть таких контактов связана с продвижением банковских продуктов и услуг. В самих банках утверждают, что большинство вызовов касается уведомлений об операциях, платежах и других вопросов обслуживания клиентов.

Банки совершают около 400 млн обзвонов в месяц

По данным «Ведомостей», ежемесячно финансовые организации инициируют около 400 млн массовых телефонных контактов с клиентами. Эксперты телеком-рынка считают, что на рекламные предложения может приходиться до 70–80% таких вызовов, тогда как оставшаяся часть связана с информированием пользователей о финансовых операциях и других сервисных вопросах.

Наиболее активно телефонные коммуникации используют крупнейшие банки. Так, Сбербанк, по данным издания, совершает около 100–120 млн звонков в месяц. В кредитной организации сообщили «Ведомостям», что основная часть таких контактов связана с уведомлениями об операциях, платежах и другими задачами клиентского обслуживания.

67% россиян сталкивались с спам-звонками от банков

Согласно исследованию ВЦИОМ, именно финансовые организации чаще всего упоминаются россиянами как источник спам-звонков. 67% участников опроса сообщили, что сталкивались с рекламными обращениями от банков.

Собеседники «Ведомостей» отмечают, что для многих пользователей звонок из банка ассоциируется прежде всего с маркетинговой активностью, даже если часть коммуникаций касается обслуживания действующих клиентов.

В сентябре 2025-го россияне смогли запретить маркетинговые звонки

С сентября 2025 года россияне получили право отказаться от рекламных и информационных массовых обзвонов через своего оператора связи. По данным участников рынка, на которые ссылаются «Ведомости», после введения новых правил количество нежелательных звонков сократилось примерно на треть. В Минцифры изданию сообщили, что почти половина опрошенных граждан также заметила снижение объёма телефонного спама.

При этом операторы связи отмечают, что выявлять часть рекламных звонков по-прежнему сложно. В частности, банки нередко привлекают для обзвонов подрядчиков и внешние контакт-центры, поэтому такие вызовы не всегда удаётся однозначно идентифицировать как маркетинговые.

Ранее банки предложили разрешить им связываться с клиентами даже при включённом самозапрете на массовые обзвоны. Речь идёт о звонках, предусмотренных законодательством, например уведомлениях о подозрительных операциях или мерах по противодействию мошенничеству.

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Телеком-операторы предупреждают, что расширение перечня исключений может снизить эффективность антиспамовых ограничений. По мнению участников рынка, вслед за банками аналогичных послаблений могут потребовать и другие организации.