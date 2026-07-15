Каждый пятый россиянин будет выплачивать ипотеку до старости — кредит 2025 года заёмщики закроют только в 70-75 лет

Каждый пятый заемщик, оформивший ипотеку во втором полугодии 2025 года, будет выплачивать кредит до 70–75 лет, пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России. Доля заемщиков, которым предстоит платить ипотеку до 70–75-летнего возраста, выросла с 17% до 19%. Некоторые кредитные организации уже устанавливают собственные возрастные рамки для ипотечных заемщиков.

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Некоторые банки уже устанавливают предельный возраст закрытия ипотеки

По данным «Известий», некоторые банки уже учитывают возраст заемщика при расчете срока ипотеки. Например, в ПСБ и Абсолют Банке заемщик должен полностью погасить ипотеку до 70 лет. В Банке Новиком предельный возраст на момент закрытия кредита ниже — 65 лет.

Банк России не планирует вводить единый возрастной лимит для всего рынка. В ЦБ сообщили «Известиям» , что для регулятора важнее другие риски: небольшой первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка заемщика.



Всего в 2025 году банки выдали 966 тыс. ипотечных кредитов. Около 178 тыс. россиян, получивших жилищный кредит в 2025 году, завершат выплаты после 70 лет

Эксперты предупреждают о нагрузке после выхода на пенсию

По расчетам «РБК Недвижимости», средний ежемесячный платеж по рыночной ипотеке, выданной в феврале 2026 года, составляет 49 тыс. рублей. В материале «Известий» приводится оценка директора рейтингов финансовых институтов НРА Наталии Богомоловой: после выхода на пенсию часть ипотечных заемщиков может столкнуться с финансовыми трудностями.

По оценке Наталии Богомоловой, средняя пенсия составляет около 25 тыс. рублей, средняя зарплата — около 100 тыс. рублей. После завершения трудовой карьеры ипотечный платеж может превысить размер средней пенсии или занять значительную часть дохода заемщика.