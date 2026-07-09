80% россиян переживают о том, на что будут жить в старости: идеальный размер пенсии — 80 тыс. рублей в месяц

Почти 70% россиян испытывают тревогу по поводу жизни после выхода на пенсию, сообщает «Коммерсант». Главной причиной опасений участники опроса называют риск нехватки денег. Для комфортной жизни в старости в среднем россиянам нужно 79,7 тыс. рублей в месяц — сейчас средний размер пенсии, как сообщали РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России, составляет 25,4 тыс. рублей.

Индексация пенсий в 2026 году: даты, проценты и расчёт прибавки Кому уже повысили пенсии, когда ждать следующего перерасчёта и почему прибавка может оказаться меньше озвученного процента Читайте также

Женщины чаще тревожатся о пенсии, чем мужчины

Женщины переживают о пенсии заметно чаще: о подобных опасениях сообщили 74%, тогда как среди мужчин показатель составил 61%.

Больше всего россиян тревожит финансовая неопределённость. Около 80% участников исследования связывают беспокойство с низким размером пенсии, риском бедности, инфляцией, а также ростом цен на продукты и коммунальные услуги. Ещё 20% опасаются ухудшения здоровья, высоких расходов на лечение, лекарства и медицинскую помощь.

У большинства нет накоплений на жизнь в старости

Исследование показало, что финансовая подушка есть лишь у 38% россиян. Ещё 60% сообщили, что не имеют никаких сбережений.

Те, кому удалось накопить средства, смогут прожить на них в среднем 5,7 месяца без изменения привычного уровня жизни.

Даже среди обладателей накоплений большинство не откладывают деньги специально на пенсию. Только 36% респондентов копят на жизнь в старости. 61% заявили, что не планируют делать накопления.

Главная причина отказа от накоплений на пенсию — нехватка денег

Чаще всего россияне объясняют отсутствие пенсионных накоплений недостатком свободных средств — об этом сообщил 31% участников исследования. Ещё 16% считают, что необходимости специально копить на пенсию нет. Для 13% пенсионный возраст пока остаётся слишком далёкой перспективой, чтобы планировать бюджет заранее.

По 9% респондентов заявили, что не рассчитывают дожить до пенсии либо опасаются, что инфляция обесценит накопленные средства. Лишь 6% участников исследования уверены, что государственных пенсионных выплат им будет достаточно.

68% россиян рассчитывают продолжить работать и в пожилом возрасте.

Контекст

26% россиян уже перевели или планируют перевести пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). При этом 35% рассматривают возможность участия в программе долгосрочных сбережений, а 39% заявили, что не заинтересованы в ней.