Накопительную пенсию повысят на 17,3% с 1 августа — перерасчёт затронет более 160 тыс. человек

Накопительную пенсию повысят на 17,3% с 1 августа — перерасчёт затронет более 160 тыс. человекТакже почти на 20% увеличится размер срочной пенсионной выплаты
С 1 августа Социальный фонд России проведёт ежегодную корректировку накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Размер накопительной пенсии увеличится на 17,3%. Срочная пенсионная выплата вырастет на 19,32%.
Выплаты пересчитают автоматически
С 1 августа размер накопительной пенсии увеличится на 17,3%. Размер срочной пенсионной выплаты, которая также формируется за счёт пенсионных накоплений, вырастет на 19,32%.
По словам Вячеслава Володина, получателям накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты не потребуется обращаться в Социальный фонд — изменения вступят в силу автоматически.
Срочная пенсионная выплата не может выплачиваться менее 10 лет
Накопительная пенсия — это ежемесячная выплата из средств, сформированных на индивидуальном пенсионном счёте гражданина.
Срочная пенсионная выплата назначается из тех же пенсионных накоплений, однако выплачивается в течение установленного срока, который не может быть менее 10 лет.
Контекст
Почти 70% россиян испытывают тревогу по поводу жизни после выхода на пенсию. Главной причиной опасений остаётся риск нехватки денег: для комфортной жизни в старости, по оценке участников опроса, требуется в среднем 79,7 тыс. рублей в месяц, тогда как средняя пенсия сейчас составляет 25,4 тыс. рублей.
Исследование также показало, что финансовые накопления есть лишь у 38% россиян, а 60% не имеют сбережений вовсе. При этом только 36% специально откладывают деньги на пенсию, а большинство объясняют отказ от накоплений нехваткой свободных средств.
Несмотря на это, 68% опрошенных рассчитывают продолжить работать и после достижения пенсионного возраста.