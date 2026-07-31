Накопительную пенсию повысят на 17,3% с 1 августа — перерасчёт затронет более 160 тыс. человек

С 1 августа Социальный фонд России проведёт ежегодную корректировку накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Размер накопительной пенсии увеличится на 17,3%. Срочная пенсионная выплата вырастет на 19,32%.

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Выплаты пересчитают автоматически

С 1 августа размер накопительной пенсии увеличится на 17,3%. Размер срочной пенсионной выплаты, которая также формируется за счёт пенсионных накоплений, вырастет на 19,32%.

По словам Вячеслава Володина, получателям накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты не потребуется обращаться в Социальный фонд — изменения вступят в силу автоматически.

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Срочная пенсионная выплата не может выплачиваться менее 10 лет

Накопительная пенсия — это ежемесячная выплата из средств, сформированных на индивидуальном пенсионном счёте гражданина.

Срочная пенсионная выплата назначается из тех же пенсионных накоплений, однако выплачивается в течение установленного срока, который не может быть менее 10 лет.

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Контекст

Почти 70% россиян испытывают тревогу по поводу жизни после выхода на пенсию. Главной причиной опасений остаётся риск нехватки денег: для комфортной жизни в старости, по оценке участников опроса, требуется в среднем 79,7 тыс. рублей в месяц, тогда как средняя пенсия сейчас составляет 25,4 тыс. рублей.

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Исследование также показало, что финансовые накопления есть лишь у 38% россиян, а 60% не имеют сбережений вовсе. При этом только 36% специально откладывают деньги на пенсию, а большинство объясняют отказ от накоплений нехваткой свободных средств.

Несмотря на это, 68% опрошенных рассчитывают продолжить работать и после достижения пенсионного возраста.