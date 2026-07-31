Мобильный трафик в мессенджере MAX станет бесплатным — уже с 1 августа

С 1 августа основные функции национального мессенджера MAX перестанут расходовать мобильный интернет у абонентов МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2, сообщили РБК в пресс-службе платформы. Бесплатными станут звонки, сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы мессенджера. Нововведения должны сделать сервис доступнее для пользователей независимо от остатка трафика.

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Операторы уже подписали соглашение с MAX

Операторы «большой четвёрки» и представители MAX подписали соглашение, согласно которому использование основных функций мессенджера перестанет расходовать интернет-трафик.

По словам участников соглашения, мера направлена на повышение доступности национального мессенджера и его цифровых сервисов для пользователей. Изменения вступят в силу с 1 августа.

Пользоваться мессенджером можно будет даже при нуле трафика

Генеральный директор Т2 Антон Годовиков заявил, что после отмены тарификации абоненты смогут пользоваться мессенджером MAX, даже если полностью израсходуют лимит гигабайтов.

Гендиректор MAX Фарит Хуснояров добавил, что пользователи смогут свободно пользоваться сервисами мессенджера, не беспокоясь о расходовании мобильного трафика.

Контекст

В конце июля в мессенджере MAX появилась возможность публиковать истории. Новая функция позволяет размещать фото и видео, а также выбирать аудиторию и устанавливать срок показа.

Пока опция доступна только пользователям Android-устройств. Перед запуском её тестировали более 100 блогеров и лидеров мнений.