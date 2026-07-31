Familia в 3,5 раза ускорила открытие магазинов — пока другие бренды одежды массово закрывают точки

Сеть магазинов Familia в июне—июле открыла 11 новых магазинов — в 3,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Коммерсант». С начала 2026 года ритейлер запустил уже 18 новых точек — столько же, сколько за весь 2025-й. Главные причины быстрого расширения сети — свободные торговые площади в ТЦ и более выгодная аренда, связанная с массовыми закрытиями магазинов одежды.

Familia открывает магазины в небольших районных торговых центрах

Новые магазины сеть магазинов одежды по низким ценам открывает преимущественно в районных торговых центрах. Например, в Москве точки появились в ТЦ «Место встречи» и «Райкин Плаза», а в Санкт-Петербурге — в «Порт Находка» и «Академ Парк». Кроме того, сеть открывает новые магазины в Краснодаре, Челябинске, Воронеже, Калининграде и Самаре.

По словам генерального директора Familia Александра Гришака, при выборе площадки компания оценивает прежде всего условия аренды, а формат торгового центра менее важен.

Familia занимает помещения, освободившиеся после закрытия других магазинов

Источники «Коммерсанта» сообщают, что Familia часто занимает помещения, которые освободили другие арендаторы. Например, в некоторых торговых центрах сеть разместилась на площадях бывших магазинов «М.Видео», экономунивермагов «Китай-город» и части фудхоллов.

По данным IBC Real Estate, которые приводит издание, за последний год сразу 12 fashion-брендов полностью закрыли свои офлайн-магазины, сосредоточившись на онлайн-продажах. Среди них — Durpee, Face Code, Inspire Girls, Pelican и турецкий бренд Mai Collection.

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Торговые центры готовы давать ритейлерам скидки на аренду помещений

По данным CORE.XP, на которые ссылается «Коммерсант», к концу июня 2026-го вакантность в московских торговых центрах выросла до 6,3% — на 1,2% год к году.

Одновременно снижается и посещаемость объектов. Издание приводит данные разработчика аналитических систем Focus Technologies, согласно которым в январе—июне 2026-го посещаемость ТЦ в России сократилась на 3%, а в июле — уже на 5%. Из-за снижения числа посетителей владельцы торговых центров чаще готовы предлагать арендаторам более выгодные условия.

По словам источников «Коммерсанта», средняя ставка аренды для магазинов одежды и обуви обычно составляет около 12% от товарооборота, однако иногда ТЦ может давать скидку — тогда стоимость места составляет всего 4–6%.

Ранее крупнейший российский ритейлер детских товаров «Детский мир» начал массово рассылать арендодателям письма с просьбой снизить аренду и сделать условия договоров более гибкими. Причина — посещаемость магазинов упала на 4% в первой половине 2026-го.

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Россияне стали чаще ходить в магазины с низкими ценами на одежду и обувь

Несмотря на общее снижение спроса на одежду и обувь, сегмент одежды и обуви с низкими ценами продолжает расти, считают эксперты «Коммерсанта».

По данным издания, количество покупок одежды и обуви в России в январе—мае сократилось на 10–15%. Однако часть покупателей переходит в магазины с более низкими ценами, что поддерживает развитие подобных сетей — в том числе Familia.

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Также из-за сокращения доходов, роста цен и популярности винтажной одежды, российский рынок секонд-хенда по итогам 2025 года достиг 950 млрд–1 трлн рублей. В 2026 году он может вырасти ещё на 12–15%. По оценке INFOLine, только рынок ресейла одежды уже оценивается примерно в 250 млрд рублей