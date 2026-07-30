Россияне стали реже открывать магазины на маркетплейсах: число новых продавцов с начала года сократилось на 25%

В России в первом полугодии 2026 года число новых предпринимателей в сфере онлайн-торговли сократилось на 25%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Rusprofile. За шесть месяцев было зарегистрировано лишь 58,2 тыс. новых компаний и ИП. При этом количество закрывшихся бизнесов выросло на 20%.

Число новых компаний сокращается, а количество закрывающихся бизнесов растет

По данным Rusprofile, за первые шесть месяцев года работу прекратили 76,4 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, продающих свои товары в онлайн-магазинах. Количество закрывшихся бизнесов оказалось почти на 20 тыс. выше числа новых регистраций.Из-за этого общее число действующих продавцов на маркетплейсах составило лишь 456,7 тыс. За последние несколько лет это самый низкий показатель.

По оценке Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей, рынок может потерять еще 10–15% активных продавцов. В основном это небольшие предприниматели с выручкой до 100 тыс. рублей в месяц, которым все сложнее покрывать растущие расходы на услуги маркетплейсов, доставку и хранение товаров.

Селлеры объясняют уход компаний ростом расходов

В компании «МойСклад» считают, что продавцам стало сложнее зарабатывать из-за роста расходов на логистику и повышения комиссий. Маркетплейсы увеличили стоимость своих услуг, а доставка подорожала в два-три раза.

В июне количество предпринимателей, которые планировали начать продавать через маркетплейсы, оказалось на 57% меньше, чем год назад. В компании «МойСклад» подчеркнули, что сегодня выйти на онлайн-площадки и получать стабильную прибыль стало сложнее из-за роста расходов на поддержание бизнеса.

Несмотря на сокращение числа новых продавцов, объем онлайн-продаж продолжает расти

По данным «Коммерсанта», за первые пять месяцев 2026 года россияне потратили в онлайн-магазинах 5,9 трлн рублей — на 18,4% больше, чем годом ранее.

Однако рынок уже не показывает таких темпов роста, как раньше. Если в 2024 году объем интернет-торговли вырос на 60,3%, то в 2025 — менее чем на 30%. В Минпромторге считают, что рынок продолжит развиваться, однако не так быстро, как раньше. Замедление связано с тем, что после периода активного расширения онлайн-торговля переходит к более стабильному этапу, а для продавцов растут затраты на ведение бизнеса.