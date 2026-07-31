Wildberries, Ozon и Яндекс хотят войти в капитал оператора платёжной системы «Мир» — доля каждого не превысит 5%

Wildberries, Ozon, МТС и Яндекс заинтересовались покупкой доли в Национальной системе платёжных карт (НСПК) — операторе платёжной системы «Мир», сообщает «Эксперт» со ссылкой на источники. Банк России планирует продать до 49% акций НСПК, сохранив за собой контрольный пакет. Окончательное решение будет зависеть от оценки компании, условий сделки и набора корпоративных прав новых акционеров.

Покупка доли в операторе «Мира» поможет компаниям укрепить позиции на рынке

Близкий к RWB источник отметил, что в компании рассматривают покупку доли в НСПК как «стратегическую инвестицию», которая позволит укрепить позиции на платежном рынке. По его оценке, прямое вхождение маркетплейса в капитал платежной системы может быть излишним, если в сделке будет участвовать партнер Wildberries — ВТБ.

Другой собеседник, близкий к одной из платформ, подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от того, как будет учитываться голос коммерческих инвесторов в вопросах тарифной политики и стандартов.

Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин в интервью «Эксперту» отметил, что привлечение частных инвесторов даст НСПК возможность получить дополнительную отраслевую экспертизу и сделать диалог с рынком более продуктивным.

Один инвестор сможет получить не более 5% акций НСПК

Банк России владеет 100% акций НСПК. Регулятор планирует продать половину НСПК минус одна акция, сохранив за собой контрольный пакет. При этом один коммерческий инвестор не сможет владеть более 5% акций НСПК. До конца 2026 года регулятор планирует завершить рыночную оценку НСПК, а само акционирование провести в 2027-м.

По данным «Эксперта», у НСПК может появиться около 20 новых акционеров. Формат сделки — cash out: деньги получит действующий акционер, то есть Банк России, а не сама компания.

Публичных ориентиров стоимости НСПК регулятор пока не называл. По данным отчётности, в 2023 году компания показала выручку 72 млрд рублей и чистую прибыль 35 млрд рублей. В 2025 году доход ЦБ от участия в НСПК составил 46,6 млрд рублей.

У каждого из потенциальных инвесторов есть свой банк — WB Банк, Ozon Банк, МТС Банк и Яндекс Банк.

WB Банк занимает второе место среди всех российских банков по количеству клиентов, сообщала глава RWB Татьяна Ким на ПМЭФ-2026. По её словам, «WB Кошелек» открыли большинство пользователей из 82 млн клиентов маркетплейса.

По итогам II квартала 2026 года выручка финтех-сегмента Ozon увеличилась на 50% год к году до 69,7 млрд рублей — за счёт роста кредитного и транзакционного бизнесов. Согласно отчетности компании за I квартал, Ozon Банк нарастил число активных клиентов на 36% до 43,1 млн человек.

МТС Банк в свою очередь увеличил клиентскую базу на 54% до 4,6 млн человек. Совокупный оборот по продуктам Яндекс Пэй в 2025 году впервые превысил 1 трлн рублей, увеличившись на 80%.

Конфликт банков и маркетплейсов перешёл в партнёрство

Осенью 2025 года крупнейшие банки — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и Совкомбанк — направили письма в ЦБ, правительство и Госдуму с жалобами на неравные условия конкуренции с маркетплейсами. Банки требовали ввести единые правила скидок, чтобы цена товара не зависела от того, картой какого банка его оплачивают. Параллельно Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк обсуждали создание собственной альтернативной платёжной системы — однако ЦБ отклонил все предложенные модели.

Постепенно позиции сторон стали сближаться. Ozon открыл программу лояльности для сторонних банков — сейчас Совкомбанк, ОТП Банк и Роял Кредит Банк могут предлагать покупателям маркетплейса оплату со скидкой. Wildberries в свою очередь заключил стратегическое партнёрство с ВТБ. По словам источника «Эксперта», участники рынка пришли к пониманию, что дальнейшие споры через ЦБ могут привести к ограничениям для всей отрасли, поэтому стали чаще обсуждать совместные проекты.

Контекст

НСПК — единственная российская национальная платежная система и оператор платежной системы «Мир». Компания была создана в 2014 году на случай отключения банковских карт международных платежных систем.

Помимо «Мира», компания является операционным и клиринговым центром Системы быстрых платежей (СБП).