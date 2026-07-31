Россияне стали чаще жаловаться на МФО — число обращений выросло на 63% из-за недобросовестных посредников

Банк России в первом полугодии 2026 года получил почти 211 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Это на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной причиной роста в ЦБ назвали резкое увеличение числа претензий к микрофинансовым организациям.

Жалоб на МФО стало больше из-за недобросовестных посредников

Количество жалоб на работу микрофинансовых организаций выросло на 63% в первом полугодии 2026 года.

По данным Банка России, одной из причин стали «раздолжнители» — юридические компании, обещающие полностью списать долги без последствий. В ЦБ отметили, что ожидания клиентов от подобных услуг часто не оправдываются, а обязательства перед кредиторами сохраняются.

По итогам первого квартала регулятор сообщал о 14 тыс. жалоб на МФО — более чем на 47% больше, чем годом ранее. Чаще всего клиенты жаловались на сложности с возвратом средств за дополнительные услуги и проблемы при получении информации о задолженности и начисленных процентах.

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Клиенты банков стали чаще сталкиваться с ограничениями операций

Единственным направлением, где Банк России зафиксировал заметный рост обращений, помимо МФО, стали ограничения банковских операций.

Количество жалоб на отказ в проведении операций и блокировку использования банковских счетов увеличилось на 32,7%.

Жалоб на банки, страховщиков и брокеров стало меньше

Одновременно Банк России зафиксировал снижение числа обращений по другим направлениям. При этом по ряду направлений число жалоб сократилось:

автокредитование — на 33,3%;

ипотечное кредитование — на 10,4%;

ОСАГО — на 9,4%;

страхование жизни — на 30,3%.

Кроме того, уменьшилось число жалоб на кибермошенничество — на 34,4%, а на брокеров почти на треть.

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