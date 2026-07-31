Россияне стали чаще жаловаться на МФО — число обращений выросло на 63% из-за недобросовестных посредников

Россияне стали чаще жаловаться на МФО — число обращений выросло на 63% из-за недобросовестных посредниковВсего за полгода Банк России получил почти 211 тыс. жалоб на финансовые организации
Банк России в первом полугодии 2026 года получил почти 211 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Это на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной причиной роста в ЦБ назвали резкое увеличение числа претензий к микрофинансовым организациям.
Жалоб на МФО стало больше из-за недобросовестных посредников
Количество жалоб на работу микрофинансовых организаций выросло на 63% в первом полугодии 2026 года.
По данным Банка России, одной из причин стали «раздолжнители» — юридические компании, обещающие полностью списать долги без последствий. В ЦБ отметили, что ожидания клиентов от подобных услуг часто не оправдываются, а обязательства перед кредиторами сохраняются.
По итогам первого квартала регулятор сообщал о 14 тыс. жалоб на МФО — более чем на 47% больше, чем годом ранее. Чаще всего клиенты жаловались на сложности с возвратом средств за дополнительные услуги и проблемы при получении информации о задолженности и начисленных процентах.
Клиенты банков стали чаще сталкиваться с ограничениями операций
Единственным направлением, где Банк России зафиксировал заметный рост обращений, помимо МФО, стали ограничения банковских операций.
Количество жалоб на отказ в проведении операций и блокировку использования банковских счетов увеличилось на 32,7%.
Жалоб на банки, страховщиков и брокеров стало меньше
Одновременно Банк России зафиксировал снижение числа обращений по другим направлениям. При этом по ряду направлений число жалоб сократилось:
- автокредитование — на 33,3%;
- ипотечное кредитование — на 10,4%;
- ОСАГО — на 9,4%;
- страхование жизни — на 30,3%.
Кроме того, уменьшилось число жалоб на кибермошенничество — на 34,4%, а на брокеров почти на треть.
Россияне также стали реже сообщать ЦБ про работу:
- управляющих компаний паевых инвестиционных фондов — на 29,7%;
- негосударственных пенсионных фондов — на 10,5%.