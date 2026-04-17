Спрос на кредиты в России вырос до максимума в 2026 году — чаще всего оформляют микрозаймы

В первом квартале 2026 года спрос на кредиты в России достиг максимальных значений за последний год, выяснил финансовый маркетплейс Банки.ру. Больше всего заявок россияне стали подавать на кредитные карты и микрозаймы. При этом заметно снижается спрос на ипотеку и автокредиты.

Читайте также: Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки до 14,5% — но не исключают конца смягчения кредитной политики ЦБ

Спрос на кредитные карты вырос более чем вдвое

Согласно исследованию, рост спроса в первом квартале 2026 года пришёлся прежде всего на необеспеченные кредиты.

Количество заявок на кредиты наличными увеличилось на 52% год к году и на 14% по сравнению с четвёртым кварталом 2025 года. Кредитные карты показали ещё более сильный рост — на 102% и 31% соответственно.

Самый заметный рост пришёлся на микрозаймы — спрос вырос на 181% год к году. Аналитики Банки.ру объясняют это тем, что часть заёмщиков, которым сложнее получить одобрение в банках, переходит в сегмент микрозаймов.

Спрос на кредиты под залог снизился в начале 2026-го

В сегменте обеспеченных кредитов динамика оказалась более сдержанной.

Спрос на автокредиты снизился на 2% по сравнению с концом 2025 года, однако в годовом выражении остался почти в шесть раз выше. Спрос на ипотеку снизился на 10% квартал к кварталу, но выросла на 21% за год.

Спрос на кредиты под залог недвижимости снизился на 31% год к году. Однако их средняя сумма выросла на 9% — с 1,42 млн до 1,54 млн рублей, а срок увеличился с 76 до 78 месяцев.

Читайте также: ЦБ снизил ключевую ставку до 15% — регулятор смягчает политику седьмой раз подряд

Изменения ключевой ставки повлияли на спрос на кредиты

Общий рост спроса на кредиты связан со снижением ключевой ставки с 21% до 15% и регуляторными изменениями, отмечается в исследовании.

Банк России ужесточает требования к заёмщикам, ограничивает выдачи при высокой долговой нагрузке и вводит лимиты по залоговым продуктам. В результате спрос растёт быстрее, чем возможности банков его удовлетворить.

Ипотека дешевеет быстрее остальных кредитов

В первом квартале 2026 года ставки по кредитам снизились во всех ключевых сегментах. Наиболее заметно это проявилось в ипотеке — средняя ставка опустилась до 19,3% годовых (−5,8 п.п.). По кредитам под залог недвижимости показатель составил 23,9% (−4,1 п.п.), по автокредитам — 24,5% (−3,3 п.п.), по кредитным картам — 28,8% (−3,3 п.п.). Самая низкая ставка сохраняется у кредитов наличными — 28,2% (−1 п.п.).

Средний лимит по кредитным картам существенно сократился — с 320 тыс. до 201,7 тыс. рублей. В то же время по другим продуктам фиксируется рост сумм: средний размер кредита наличными достиг 457 тыс. рублей, а средний чек по ипотеке вырос до 4,8 млн рублей.