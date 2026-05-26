HeadHunter запустил платформу для инклюзивного найма: кандидаты смогут искать работу с учётом особенностей здоровья

HeadHunter объявил о запуске «Платформы равных возможностей» — нового инструмента для развития инклюзивного найма в России. Сервис поможет людям с инвалидностью находить подходящую работу, а работодателям — точнее описывать условия труда и указывать особенности здоровья, которые не помешают кандидату работать. Это расширит воронку найма и решит проблему кадрового дефицита.

Кандидаты смогут искать работу с учётом своих особенностей здоровья

Главная задача проекта — убрать один из ключевых барьеров при поиске работы: нехватку информации о доступности условий труда. Теперь работодатели при публикации вакансий с пометкой «Люди с особенностями здоровья» смогут указывать, какие именно ограничения не помешают работе:

нарушения зрения,

нарушения слуха,

нарушения мобильности,

ментальные особенности,

хронические заболевания.

Дополнительно компании смогут отметить важные для кандидатов особенности вакансии:

возможность удалённой работы,

гибкий график,

адаптацию рабочего места,

особенности коммуникации.

Для соискателей на hh.ru появился отдельный фильтр поиска по ограничениям здоровья и дополнительными особенностями вакансии.

В компании сообщили, что запуску проекта предшествовали исследования с участием работодателей, некоммерческих организаций и представителей инклюзивного сообщества.

В России работают лишь четверть людей с инвалидностью

Гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков заявил, что запуск платформы связан не только с социальной повесткой, но и с растущим кадровым дефицитом. По оценкам hh.ru, к 2030 году нехватка кадров в России может достигнуть 4 млн человек. Одна из причин дефицита специалистов — недостаток информации о вакансии.

«Часто проблема не в том, что таким соискателям не хватает квалификации, а в том, что рынок по-прежнему недостаточно прозрачен для них на этапе поиска работы», — отметил Дмитрий Сергиенков, генеральный директор HeadHunter.

Компании чаще нанимают людей с инвалидностью на интеллектуальные позиции

Исследование hh.ru показывает, что отношение бизнеса к инклюзивному найму постепенно меняется. В 2025 году:

51% работодателей рассматривали кандидатов с инвалидностью,

12% готовы были нанимать их на любые позиции,

39% — на отдельные вакансии.

Примерно в трети компаний сотрудников с инвалидностью нет вообще. Чаще всего специалистов с особенностями здоровья нанимают:

на позиции интеллектуального труда — 41%,

на массовые позиции — 28%,

в производственный персонал — 23%,

в ИТ — 17%,

в продажи — 11%.

Контекст

По оценке компании, текущий и потенциальный рынок занятости людей с инвалидностью трудоспособного возраста составляет около 2,2 млн человек. При этом, по данным hh.ru, почти половина работодателей — 48% — готовы нанимать таких сотрудников сверх обязательных квот.

Несмотря на это, доля вакансий, адаптированных для людей с особенностями здоровья, пока не превышает 4% от общего числа размещений.