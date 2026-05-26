HeadHunter запустил платформу для инклюзивного найма: кандидаты смогут искать работу с учётом особенностей здоровья

HeadHunter запустил платформу для инклюзивного найма: кандидаты смогут искать работу с учётом особенностей здоровьяВ России работает лишь каждый четвертый человек с инвалидностью
HeadHunter объявил о запуске «Платформы равных возможностей» — нового инструмента для развития инклюзивного найма в России. Сервис поможет людям с инвалидностью находить подходящую работу, а работодателям — точнее описывать условия труда и указывать особенности здоровья, которые не помешают кандидату работать. Это расширит воронку найма и решит проблему кадрового дефицита.
Кандидаты смогут искать работу с учётом своих особенностей здоровья
Главная задача проекта — убрать один из ключевых барьеров при поиске работы: нехватку информации о доступности условий труда. Теперь работодатели при публикации вакансий с пометкой «Люди с особенностями здоровья» смогут указывать, какие именно ограничения не помешают работе:
- нарушения зрения,
- нарушения слуха,
- нарушения мобильности,
- ментальные особенности,
- хронические заболевания.
Дополнительно компании смогут отметить важные для кандидатов особенности вакансии:
- возможность удалённой работы,
- гибкий график,
- адаптацию рабочего места,
- особенности коммуникации.
Для соискателей на hh.ru появился отдельный фильтр поиска по ограничениям здоровья и дополнительными особенностями вакансии.
В компании сообщили, что запуску проекта предшествовали исследования с участием работодателей, некоммерческих организаций и представителей инклюзивного сообщества.
В России работают лишь четверть людей с инвалидностью
Гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков заявил, что запуск платформы связан не только с социальной повесткой, но и с растущим кадровым дефицитом. По оценкам hh.ru, к 2030 году нехватка кадров в России может достигнуть 4 млн человек. Одна из причин дефицита специалистов — недостаток информации о вакансии.
«Часто проблема не в том, что таким соискателям не хватает квалификации, а в том, что рынок по-прежнему недостаточно прозрачен для них на этапе поиска работы», — отметил Дмитрий Сергиенков, генеральный директор HeadHunter.
Компании чаще нанимают людей с инвалидностью на интеллектуальные позиции
Исследование hh.ru показывает, что отношение бизнеса к инклюзивному найму постепенно меняется. В 2025 году:
- 51% работодателей рассматривали кандидатов с инвалидностью,
- 12% готовы были нанимать их на любые позиции,
- 39% — на отдельные вакансии.
Примерно в трети компаний сотрудников с инвалидностью нет вообще. Чаще всего специалистов с особенностями здоровья нанимают:
- на позиции интеллектуального труда — 41%,
- на массовые позиции — 28%,
- в производственный персонал — 23%,
- в ИТ — 17%,
- в продажи — 11%.
Контекст
По оценке компании, текущий и потенциальный рынок занятости людей с инвалидностью трудоспособного возраста составляет около 2,2 млн человек. При этом, по данным hh.ru, почти половина работодателей — 48% — готовы нанимать таких сотрудников сверх обязательных квот.
Несмотря на это, доля вакансий, адаптированных для людей с особенностями здоровья, пока не превышает 4% от общего числа размещений.