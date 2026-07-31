В России стартовали продажи флагманских смартфонов серии Huawei Pura 90s — по цене от 75 тыс. ₽

Сеть «М.Видео» начала продажи флагманских смартфонов серии Huawei Pura 90s и новых наушников Huawei FreeClip 2 S. Как сообщили Russian Business в пресс-службе компании, стоимость смартфонов начинается от 74 999 рублей, а наушники обойдутся в 22 999 рублей.

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Особенность линейки — мощные камеры и ИИ-функции для обработки фото

Линейка смартфонов представлена двумя моделями — Huawei Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max.

Главная особенность Huawei Pura 90s Pro Max — телеобъектив на 200 Мп. Он поддерживает 20-кратное приближение при фото- и видеосъёмке и позволяет получать детализированные кадры отдалённых объектов.

Huawei Pura 90s Pro, в свою очередь, поддерживает макросъёмку с минимальным расстоянием фокусировки 5 см.

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Обе модели оборудованы аккумуляторами на 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки: до 66 Вт у HuaweiI Pura 90s Pro и до 100 Вт — у Pura 90s Pro Max.

Также в смартфонах доступен голосовой помощник Celia и набор ИИ-инструментов для работы с фотографиями. Искусственный интеллект может помочь выстроить композицию кадра, убрать блики и переместить отдельные объекты на снимках.

Наушники FreeClip 2 S вышли в обновлённом дизайне

Одновременно «М.Видео» объявила о старте продаж наушников Huawei FreeClip 2 S — с С-образной конструкцией из гипоаллергенного жидкого силикона и блестящим зарядным кейсом. В нём, помимо наушников, можно хранить мелкие аксессуары.

FreeClip 2 S доступны в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом.

Стоимость смартфонов — от 65 тыс. рублей, наушников — 23 тыс. рублей

Каждый смартфон линейки Pura 90s доступен в двух комплектациях. Их стоимость на старте продаж:

Huawei Pura 90s Pro 12/256 ГБ — 74 999 рублей;

Huawei Pura 90s Pro 12/512 ГБ — 84 999 рублей;

Huawei Pura 90s Pro Max 12/256 ГБ — 94 999 рублей;

Huawei Pura 90s Pro Max 12/512 ГБ — 104 990 рублей;

Наушники Huawei FreeClip 2 S доступны только в одной комплектации, цена — 22 999 рублей.