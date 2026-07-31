Минфин предложил ограничить взыскание убытков по ОСАГО — лимит установят на уровне 400 тыс. ₽

Минфин подготовил поправки к закону об ОСАГО, которые запрещают взыскивать со страховщика убытки сверх установленного лимита в 400 тыс. рублей при проведении ремонта автомобиля. Документ подготовлен в ответ на решение Конституционного суда России и уже получил поддержку ЦБ, Российского союза автостраховщиков (РСА) и других заинтересованных ведомств, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Выплаты по ОСАГО предлагают ограничить страховой суммой

Согласно законопроекту, максимальный размер имущественной ответственности страховщика не сможет превышать страховую сумму по ОСАГО — 400 тыс. рублей. При этом в судебной практике встречаются случаи, когда страховые компании обязывают компенсировать ущерб сверх установленного законом лимита. Например, суд мог обязать страховщика компенсировать большую сумму, если компания не отремонтировала автомобиль в автосервисе.

По версии Минфина, такая практика нарушает баланс прав участников страховых отношений.

Поправки закрепляют предельный размер убытков, которые можно взыскать со страховщика, если тот нарушил обязанность организовать и оплатить восстановительный ремонт автомобиля.

По информации «Интерфакса», сейчас документ проходит публичное обсуждение, после чего он будет внесен в правительство, затем — в Госдуму. Источник агентства добавил, что аналогичный законопроект, подготовленный депутатами, уже был готов к рассмотрению во втором чтении, но парламентарии не успели рассмотреть его до окончания весенней сессии и завершения работы VIII созыва.

Конституционный суд установил временный порядок начисления выплат

Поводом для подготовки поправок стало постановление Конституционного суда, принятое по жалобе «Т-Страхования». Суд признал неконституционной сложившуюся судебную практику, которая позволяла взыскивать со страховщиков стоимость ремонта сверх установленного законом лимита в 400 тыс. рублей, если компания не смогла организовать восстановительный ремонт.



До внесения изменений в законодательство Конституционный суд установил временный порядок: если рыночная стоимость ремонта превышает 400 тыс. рублей, а рассчитанная Банком России укладывается в лимит, потерпевший при отказе доплачивать за ремонт вправе получить денежную выплату, но не выше максимальной страховой суммы.

Новые правила распространят и на европротокол

Минфин предлагает применять аналогичный подход при урегулировании убытков по европротоколу — оформлению ДТП без вызова сотрудника полиции. Выплаты в этом случае также будут ограничены размером страховой суммы, установленной законом.

Документ также уточняет порядок расчета стоимости восстановительного ремонта. Она будет определяться по единой методике Банка России, которая также может учитывать доплату владельца автомобиля станции техобслуживания за проведение ремонта.