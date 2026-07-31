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В ЕГЭ по истории добавят устную часть — внедрить её планируют к 2030 году

Аналогичный формат могут распространить на ЕГЭ по литературе
31 июля 2026, 11:20
Время прочтения 2 минуты
Школьник на экзамене по истории
Россия
Автор:
Никита Черников

Рособрнадзор планирует добавить устную часть в ЕГЭ по истории уже к 2030 году, сообщил РИА Новостям глава ведомства Анзор Музаев. Пока регулятор только разрабатывает модель нового формата экзамена. Позднее аналогичные изменения могут затронуть и экзамен по литературе.

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Изменения будут вводить поэтапно до 2030 года
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Устную часть сначала протестируют в девятом классе

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, сначала устная часть появится в экзамене для девятиклассников. На постоянной основе её планируют ввести в 2028 году.

Музаев отметил, что на разработку и внедрение новой модели экзамена обычно уходит четыре-пять лет. Нынешним девятиклассникам, по его словам, переживать не стоит — их могут привлечь только к тестированию нового формата для сбора обратной связи.

После этого Рособрнадзор использует накопленный опыт при подготовке аналогичного блока для ЕГЭ. Внедрить его планируют к 2030 году.

Литература может стать следующим предметом с устной частью в ЕГЭ

Как отметил Анзор Музаев, ведомство приступает к разработке моделей устной части экзамена «в ряде гуманитарных предметов» — не только по истории.

«Если брать ещё предметы, скорее всего, в первую очередь будет литература», — указал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Контекст

В июле Анзор Музаев сообщал, что ведомство также готовит практические задания для ЕГЭ по физике и химии, чтобы оценивать не только теорию, но и умение применять её на практике.

Практическую часть по физике и химии протестируют в 2027 году в нескольких регионах. После оценки результатов эксперимента и готовности школ власти примут решение о её внедрении по всей стране.

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