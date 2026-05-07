74% подростков хотели бы ходить к психологу перед сдачей ЕГЭ и ОГЭ — однако на это согласны только 3% родителей

65% школьников сообщили о максимальном уровне переживаний перед сдачей ЕГЭ и ОГЭ, указывается в исследовании онлайн-школы «100балльный репетитор» и психологической платформы Alter. Главным источником тревоги школьники назвали собственные ожидания. Большинство не против оказания психологической помощи, однако только 3% родителей отправили своего ребёнка к специалисту.

Почти каждый пятый школьник переживает из-за сравнения себя с другими

Полностью уверены в своих силах перед экзаменами только 5% подростков. Чаще всего школьники оценивали уверенность на три балла из пяти — такой вариант выбрали 40% участников исследования.

25% подростков назвали главным источником переживаний собственные ожидания. Ещё 18% школьников тревожатся из-за сравнения себя с другими, а 16% — из-за сложности учебного материала. 10% называют главным источником давления родителей, ещё 15% — общество.

30% подростков хотели бы больше поддержки от родителей

Половина опрошенных школьников (52%) сообщили, что во время сильной тревоги им сложно обратиться за помощью. При этом 39% старшеклассников хотели бы обращаться к психологу во время сильной тревоги, ещё 35% готовы ходить на сессии регулярно. Однако помощь психолога своему ребёнку предложили только 3% родителей.

92% родителей, которые не обращались к специалисту, считают, что тревога перед экзаменами — это нормальная ситуация, с которой подросток должен справляться самостоятельно.

Каждый третий подросток признался, что хотел бы получать больше поддержки со стороны родителей. Ещё 27% ждут её от учителей, а 25% — от друзей и сверстников.

Самый частый побочный эффект тревоги — нарушение сна

Подростки рассказали, что тревога перед экзаменами чаще всего проявляется через физические симптомы. Самыми распространёнными последствиями стресса стали:

нарушения сна — 19%;

учащённое сердцебиение — 15%;

проблемы с пищеварением и аппетитом — 12%;

дрожь в теле — 12%.

Справляться с переживаниями школьникам чаще всего помогают:

общение с друзьями — 16%;

любимое хобби — 14%;

еда — 13%;

просмотр контента в социальных сетях — 13%.

Родители подбирают ободряющие слова, а школьники хотят тишины

Во время экзаменов родители чаще всего переживают из-за эмоционального истощения подростков — так ответили 32% участников опроса. Ещё 21% боятся что-то упустить в процессе подготовки, а 17% — что ребёнок не поступит на бюджет.

Чаще всего родители поддерживают школьников с помощью:

подбадривающих слов — 23%;

оплаты занятий с репетиторами — 22%;

отказа от домашних обязанностей для подростка — 15%;

контроля режима дня — 15%.

При этом сами подростки рассказали, что со стороны семьи их больше всего успокаивает способность просто быть рядом и не комментировать происходящее — так ответили 29% школьников.

От учителей ученики чаще всего ждут готовности повторно объяснять материал и отвечать на вопросы — этот вариант выбрали 43% участников исследования. Лучшей поддержкой со стороны друзей и сверстников подростки назвали шутки и юмор — 33%.