Россияне чаще выбирают экзотические страны для путешествий — спрос вырос на поездки во Вьетнам, Камерун и Венесуэлу

В 2026 году россияне начали заметно чаще выбирать для поездок нестандартные зарубежные направления — от Вьетнама и Монголии до Венесуэлы и Камеруна, сообщили в МегаФоне. Особенно быстро растёт интерес к странам Азии и Южной Америки. Ранее многие из популярных сейчас маршрутов считались экзотическими для массового туриста.

Южная Америка стала одним из самых интересных направлений для туристов из РФ

Наиболее заметный рост спроса в майские праздники показали страны Южной Америки:

спрос на поездки в Венесуэлу вырос на 63%,

в Уругвай — на 55%,

в Бразилию — на 52%,

в Колумбию — на 42%,

в Эквадор на 27%.

Азиатские направления также показали резкий рост популярности:

спрос на поездки во Вьетнам увеличился сразу на 131%,

в Монголию — на 39%,

в Китай — на 37%,

в Мьянму — на 35%,

в Макао — на 34%.

В МегаФоне отмечают, что ещё несколько лет назад многие из этих маршрутов считались нишевыми или экзотическими для массового туриста.

Саудовская Аравия привлекает больше всего российских туристов из стран Ближнего Востока

Среди стран Ближнего Востока наиболее высокий рост интереса показала Саудовская Аравия — спрос на поездки в страну вырос на 42%.

Африканские направления остались третьими по популярности среди нестандартных маршрутов:

высокий рост спроса зафиксирован на поездки в Камерун — плюс 100%,

в Намибию — на 36%,

в Марокко — на 27%,

в Замбию — на 24%,

в Эфиопию — 19%.

В Европе россияне чаще выбирают Болгарию и Сербию

Среди европейских стран положительную динамику показали Болгария (+23%), Дания (+10%) и Сербия (+7%).

В регионе Океании россияне стали чаще ездить в Новую Зеландию — спрос вырос на 22%.

Среди стран СНГ лидерами по росту популярности стали Армения (+15%) и Узбекистан (+8%).

Контекст

Большинство россиян заранее копят на отпуск: 78% регулярно откладывают деньги на поездки, а ещё 14% частично оплачивают отдых с помощью кредитов. Чаще всего на отпуск копят:

от четырёх до шести месяцев — 36%,

два–четыре месяца — треть респондентов,

более полугода — 13%.

Самым популярным форматом остаются поездки по России — их выбирают 81% участников исследования. Почти половина предпочитает короткие путешествия внутри своего региона, а 52% рассматривают дачу как альтернативу полноценному отпуску.