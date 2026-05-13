На майских праздниках россияне отменили 65 тыс. самозапретов на кредиты — вдвое больше, чем на январских выходных

В 2026 году во время майских выходных россияне подали 65 тыс. заявлений на отмену самозапрета на кредиты, сообщает Объединённое кредитное бюро. По сравнению с январскими праздниками количество отказов от ранее оформленного запрета выросло более чем в два раза. Эксперты связывают тренд с ростом трат в мае по сравнению с январём, а также с осознанием пользователями ограничений самозапрета на кредиты.

Обычно россияне направляют 42 тыс. обращений в сутки на установку самозапрета

В ОКБ отметили, что пользователи подключали сервис в майские праздники примерно так же, как и в январские каникулы, а снимали ограничения — более чем в два раза чаще.

В начале 2026 года россияне подали:

224 тыс. заявлений на подключение самозапрета,

27 тыс. обращений на его отключение.

В майские праздники 2026 года россияне направили:

232 тыс. заявлений на установку самозапрета на кредиты,

65 тыс. обращений — на его снятие.

Как уточнила в разговоре с Russian Business Мария Ермилова, международный финансовый советник, аккредитованный советник при СРО «НАСФП», рост числа отмен самозапрета на майских праздниках по сравнению с январскими каникулами, скорее всего, связан сразу с несколькими причинами.

Прошёл эффект «первой волны». В январе механизм самозапрета существовал менее года, и многие оформляли его «на всякий случай», а к маю часть граждан решила вернуть себе возможность пользоваться кредитами; Расходы выросли из-за сезонности. В майские праздники россияне ездят в путешествия, на дачу, готовятся к лету; Люди стали тратить больше денег, чем в январе. После новогодних каникул россияне обычно сокращают траты и избегают новых обязательств, а весной потребительская активность оживляется; Пользователи сервиса осознали ограничения самозапрета. Россияне столкнулись с тем, что запрет мешает получить даже нужные и безопасные продукты, например, рефинансирование, кредитную карту или POS-рассрочку.

Год назад, в майские праздники 2025 года, показатели были другими: тогда сервис получил 451 тыс. запросов на установку ограничений и около 60 тыс. — на их отмену.

В Объединённом кредитном бюро сообщают, что в обычные рабочие дни нагрузка на сервис значительно выше, чем в праздники. В среднем ежедневно россияне направляют около 42 тыс. заявок на подключение самозапрета и примерно 9 тыс. обращений на его снятие.

Реже всех самозапрет снимают россияне старше 65 лет

Чаще всего самозапрет в майские праздники оформляли граждане в возрасте от 35 до 45 лет — на них пришлось 21,1% всех заявлений.

Международный финансовый советник, аккредитованный советник при СРО «НАСФП» Мария Ермилова сообщает, что россияне 35–45 лет чаще оформляют самозапрет потому, что они находятся в зоне максимальной финансовой нагрузки.

«Люди 35–45 лет часто воспринимают самозапрет как элемент финансовой дисциплины, а не как чрезвычайную меру», — поделилась Ермилова Мария, международный финансовый советник, аккредитованный советник при СРО «НАСФП».

У них часто уже есть ипотека, автокредиты, дети, семейные расходы, они активнее пользуются банковскими сервисами, знают о возможности самозапрета, сталкивались с мошенничеством или импульсивными кредитами.

Представители других возрастных категорий устанавливали самозапрет на кредит реже:

45–55 лет — 19,5%,

55–65 лет — 16,5%,

старше 65 лет — 16,4%,

25–35 лет — 13,7%,

младше 25 лет — 12,8%.

Наиболее активно отменяли ограничения пользователи 35–45 лет — на них пришлось 31,2% всех заявлений на снятие самозапрета. Остальные отменяли ограничения значительно реже:

25–35 лет — 23,6%,

45–55 лет — 19,4%,

младше 25 лет — 13,4%.

55–65 лет — 9,1%,

старше 65 лет — только 3,3%.

Москва сохранила лидерство по числу установки и снятия самозапрета

Больше всего операций с сервисом самозапрета в майские праздники пришлось на Москву. Жители столицы направили 16,4 тыс. заявок на установку ограничений и ещё 4,1 тыс. — на их отмену.

В число наиболее активных регионов также вошли:

Московская область — 11,8 тыс. заявлений на подключение и 3,3 тыс. на снятие запрета,

Санкт-Петербург — 9 тыс. на установление самозапрета и 2,2 тыс. — на отмену,

Республика Башкортостан — 8,3 тыс. на подключение ограничений и 2,9 тыс. — на снятие,

Краснодарский край — 8,2 тыс. и 2 тыс соответственно.

Самозапрет эффективен против мошенников — но не универсален

Международный финансовый советник Мария Ермилова отметила, что самозапрет уже показал себя как эффективный инструмент против мошенников, но не как универсальное решение. Он существенно усложняет оформление кредита по украденным данным, снижает эффективность схем с психологическим давлением, создает дополнительный барьер и время на обдумывание действий.

Эксперт также отметила, что иногда человек сам отменяет запрет под влиянием мошенников. Кроме того, часть схем смещается в сторону кражи средств с уже существующих счетов, а не оформления новых кредитов.

«В целом самозапрет оказался эффективен именно как инструмент против быстрых цифровых кредитных мошенничеств. Для банков и государства это скорее “система дополнительного торможения”, которая снижает масштаб ущерба, но не заменяет полноценную киберзащиту и финансовую грамотность», — поделилась Ермилова Мария, международный финансовый советник, аккредитованный советник при СРО «НАСФП», кандидат экономических наук, доцент, с Russian Business.

Контекст

С момента запуска механизма в марте 2025 года россияне подали 24,7 млн заявлений на подключение самозапрета. Количество обращений на его отключение достигло 2,5 млн. Доля пользователей, отменивших ранее установленное ограничение, составляет около 10%. По информации ОКБ, сейчас сервисом самозапрета пользуются 20,6 млн россиян.