Geely представила новый гибрид EX5 EM-R — автомобиль официально выйдет в России

Китайский бренд Geely представил кроссовер EX5 EM-R с последовательной силовой установкой. Модель стала третьей в семействе EX5 после полностью электрической версии и гибрида EM-i. Стоимость и состав комплектаций производитель раскроет позднее.

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Последовательный гибрид увеличивает запас хода

Geely EX5 EM-R оборудован последовательной гибридной системой. В этой версии автомобиль движется за счёт электромотора, а при снижении заряда батареи бензиновый двигатель автоматически начинает вырабатывать электроэнергию, увеличивая запас хода.

Для водителя доступны три режима движения: электрический, автоматический и мощный.

Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8 секунд

Силовая установка Geely EX5 EM-R состоит из 1,5-литрового атмосферного двигателя на 99 л.с. и гибридной трансмиссии с электромотором. Максимальная мощность электромотора составляет 218 л.с. За счёт этого автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,1 секунды.

Батарея восполняет заряд с 30% до 80% за 20 минут — при использовании быстрой зарядки постоянным током. При этом заряжать аккумулятор можно и от бытовой сети переменного тока.

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В салоне — 15,4-дюймовый экран и просторный багажник

Интерьер Geely EX5 EM-R доступен в двух расцветках — тёмно-синей и светло-коричневой.

Кроссовер также оснащён мультимедийной системой с экраном 15,4 дюйма, 10,2-дюймовой цифровой приборной панелью и аудиосистемой с 16 динамиками и сабвуфером.

Объём багажника составляет от 528 до 2065 литров при сложенном втором ряде сидений. На крыше предусмотрены рейлинги с допустимой нагрузкой до 50 кг.

Как отметили в пресс-службе компании, о комплектациях и ценах гибридного Geely EX5 в новой модификации объявят «уже в ближайшее время».