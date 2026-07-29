В работе Альфа-Банка и Промсвязьбанка произошёл сбой 29 июля — не открываются сайт и мобильные приложения банков

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов Альфа-Банка и Промсвязьбанка 29 июля, сообщает сервис DownDetector. К 17:15 по московскому времени число жалоб достигло 310 у Альфа-Банка и 260 у Промсвязьбанка. Пользователи не могут зайти в приложения банков и на их сайты.

Пользователи Альфа-Банка не могут открыть сайт

Первые жалобы на работу сервисов Альфа-Банка начали поступать около 14:00 по московскому времени. К 17:30 пользователи оставили 310 сообщений о неполадках. Пользователи сообщают, что при попытке открыть сайт появляется предупреждение «Подключение не защищено».

По данным сервиса мониторинга сбоев, 52% обращений связаны с недоступностью сайта банка, ещё 20% — со сбоем сервисов, а 16% — с работой мобильного приложения.

Среди оставивших жалобы 59,4% используют устройства на iOS, 16,7% — Windows и 12,3% — Android. Чаще всего проблемы фиксировали жители Москвы и Московской области, Самарской области, Санкт-Петербурга и Калининградской области.

В Промсвязьбанке большинство жалоб связано со сбоем в мобильном приложении

О неполадках в работе Промсвязьбанка пользователи начали сообщать примерно с 15:00 по московскому времени. К 17:30 число жалоб достигло 260.

Большинство пользователей — 72% — пожаловались на недоступность мобильного приложения. Ещё 11% сообщили о сбоях в работе личного кабинета. При попытке войти в приложение пользователи получают сообщение об ошибке.

Среди оставивших жалобы 88% пользуются устройствами на iOS, 7,5% — Windows, менее 5% — Android. О проблемах с доступом сообщили жители Ленинградской области, Самарской области и Москвы.