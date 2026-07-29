BMW готовится выпустить электрический кабриолет i4 — у модели может не оказаться прямых конкурентов

BMW готовится выпустить электрический кабриолет i4 — у модели может не оказаться прямых конкурентовНовинка создаётся на базе BMW i3 семейства Neue Klasse
BMW разрабатывает двухдверный электрический кабриолет i4, сообщает британское издание AutoExpress. Прототип авто со специальной камуфляжной окраской заметили во время дорожных испытаний. Если прогнозы подтвердятся, i4 станет единственным среднеразмерным четырёхместным электрокабриолетом, у которого пока нет прямых конкурентов на рынке.
Новый i4 станет частью семейства Neue Klasse
Сейчас под индексом i4 BMW выпускает электрический лифтбек Gran Coupe, однако, по данным AutoExpress, модель скоро снимут с производства. Её место займёт первый в линейке электрический кабриолет i4: его прототип построен на базе уже представленного седана BMW i3 нового поколения из линейки Neue Klasse.
Из-за плотного камуфляжа детали экстерьера нового BMW i4 журналистам издания разглядеть не удалось. Однако ожидается, что кабриолет будет представлен в фирменном стиле Neue Klasse — с низким кузовом, широкими задними крыльями и тканевой складной крышей.
Кабриолет может остаться без прямых соперников
Авторы AutoExpress предполагают, что BMW i4 выйдет с теми же электродвигателями, что и седан i3. При этом сама компания технические характеристики пока не раскрывает.
По оценке AutoExpress, прямых конкурентов у будущего четырёхместного BMW i4 пока нет. Представленные на рынке электрические кабриолеты занимают другие ниши: MG Cyberster рассчитан только на двух пассажиров, Mini Electric Convertible заметно компактнее, а Maserati GranCabrio Folgore относится к более дорогому люкс-сегменту.
Релиз BMW i4 может состояться в 2027 году.
Контекст
BMW продолжает расширять линейку электромобилей семейства Neue Klasse. Ранее стало известно, что в 2028 году компания представит обновлённое купе M4 с бензиновым двигателем, а также его электрическую версию iM4.
По предварительным данным, BMW iM4 оборудуют четырьмя электромоторами общей мощностью до 1000 л.с. Новинка также получит новый фирменный дизайн, который постепенно станет общим для будущих моделей бренда.