FIFA хочет привлечь $4,2 млрд от частных инвесторов — вкладчики получат долю в новой «дочке» федерации по футболу

FIFA хочет привлечь $4,2 млрд от частных инвесторов — вкладчики получат долю в новой «дочке» федерации по футболуДочерняя структура получит коммерческие права на трансляции, спонсорство и билеты чемпионата мира
FIFA обсуждает возможность продажи доли в коммерческих правах на чемпионат мира и другие ключевые турниры частным инвесторам, сообщается на сайте организации. Федерация планирует создать дочернюю структуру FIFA Forward Enterprises (FFE), в которую передадут коммерческие и операционные права по чемпионатам мира. Предварительно новая компания оценивается в $20 млрд.
Инвесторы получат 21% в дочерней коммерческой компании FIFA
Согласно планам организации, частным инвесторам может быть передано до 21% FIFA Forward Enterprises. От продажи миноритарного неконтролирующего пакета в новой компании футбольная федерация рассчитывает привлечь $4,2 млрд.
В дочернюю компанию FFE планируется передать главные коммерческие права на проведение футбольных турниров:
- медиаправа;
- спонсорство;
- продажу билетов;
- лицензирование.
FIFA сохранит контроль над регламентом, календарём и спортивными решениями.
Среди потенциальных инвесторов — топ-менеджер, развивавший «Формулу-1»
Финансовым консультантом проекта выступит американский банк J.P. Morgan. Инвесторскую группу может возглавить холдинг Thrive Eternal — структура Джошуа Кушнера, младшего брата Джареда Кушнера.
К группе может присоединиться Грег Маффей, бывший CEO Liberty Media, которая владеет коммерческими правами на «Формулу-1». Среди потенциальных инвесторов также упоминается инвестфонд Apollo Sports Capital.
Президент FIFA Джанни Инфантино пообещал выделить каждой национальной федерации до $40 млн в случае поддержки сделки
Привлечённые $4,2 млрд FIFA направит в новую программу FIFA Fast-Forward. Каждая из 211 национальных ассоциаций получит до $20 млн на свои проекты.
С учётом новых планов регулярное финансирование по программе FIFA Forward может вырасти с нынешних $8 млн на цикл до $20 млн в 2027–2030 годах. The Times сообщает, что в письмах ассоциациям президент FIFA Джанни Инфантино обещал выделить федерациям до $40 млн в случае поддержки его идеи.
Контекст
Инициатива FIFA появилась на фоне рекордной прибыли, полученной организацией по итогам чемпионата мира 2026 года. Доходы организации за четырёхлетний цикл 2023–2026 годов превысили $15 млрд — почти вдвое больше, чем в предыдущем цикле 2019–2022 годов. Выручку обеспечили не только продажи билетов и VIP-пакетов на ЧМ, но и спонсорские контракты с Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Visa и другими брендами.
Программа FIFA Forward, финансирующая проекты национальных ассоциаций, в цикле 2027–2030 годов получит рекордные $2,7 млрд — в восемь раз больше, чем при её запуске десять лет назад.