Маркетплейс «Магнит Маркет» закроет витрины продавцов 6 сентября — платформа меняет бизнес-модель

Маркетплейс «Магнит Маркет» закроет витрины продавцов 6 сентября — платформа меняет бизнес-модельКомпания откажется от формата универсального маркетплейса и сосредоточится на развитии e-commerce внутри экосистемы «Магнита»
«Магнит Маркет» приостановит работу витрин продавцов на сайте и в мобильном приложении для покупателей с 6 сентября, пишут «Ведомости». Продавцам нужно вывезти товары со складов площадки, а часть операционных процессов компания начнёт сворачивать уже в августе. Изменения связаны с трансформацией бизнес-модели сервиса.
Продавцы перестанут отгружать товары через ПВЗ
Согласно сообщению компании, с 20 августа селлеры больше не смогут отгружать товары по модели FBS (со склада продавца) через партнёрские пункты выдачи заказов. Для подобных поставок останутся доступны только сортировочные центры и . До 31 августа партнёрские ПВЗ будут постепенно прекращать работу.
До 6 сентября маркетплейс продолжит работать в обычном режиме. Компания намерена поддерживать продажи с помощью акций, промокодов и продвижения товаров в экосистеме «Магнита».
«Магнит» отказался от стратегии универсального маркетплейса
Представитель «Магнита» заявил «Ведомостям», что «Магнит Маркет» не закрывается и продолжает сотрудничество с продавцами. По его словам, компания решила отказаться от стратегии универсального маркетплейса и прямой конкуренции с крупнейшими игроками рынка.
Вместо этого сервис станет «расширенной полкой» торговой сети, дополняя ассортимент магазинов товарами, которые обычно не представлены офлайн, включая бытовую химию, косметику и товары для дома.
Селлерам предложат новую модель работы
В компании сообщили, что одной из ключевых площадок для развития станет сервис «Магнит Доставка». Предполагается, что продавцы смогут размещать товары на небольших складах или в дарксторах сети, а экспресс-доставку до покупателей будет обеспечивать сам ритейлер.
В «Магните» отметили, что планируют протестировать новую операционную модель, которая позволит усилить синергию между различными сервисами компании.
О том, в каком формате «Магнит Маркет» продолжит работу после 6 сентября, а также о порядке возврата товаров, компания пообещала сообщить дополнительно.