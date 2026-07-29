Маркетплейс «Магнит Маркет» закроет витрины продавцов 6 сентября — платформа меняет бизнес-модель

«Магнит Маркет» приостановит работу витрин продавцов на сайте и в мобильном приложении для покупателей с 6 сентября, пишут «Ведомости». Продавцам нужно вывезти товары со складов площадки, а часть операционных процессов компания начнёт сворачивать уже в августе. Изменения связаны с трансформацией бизнес-модели сервиса.

Продавцы перестанут отгружать товары через ПВЗ

Согласно сообщению компании, с 20 августа селлеры больше не смогут отгружать товары по модели FBS (со склада продавца) через партнёрские пункты выдачи заказов. Для подобных поставок останутся доступны только сортировочные центры и кросс-доки*Быстрая доставка товаров от поставщика к покупателю через транзитный склад без долговременного хранения товаров. До 31 августа партнёрские ПВЗ будут постепенно прекращать работу.

До 6 сентября маркетплейс продолжит работать в обычном режиме. Компания намерена поддерживать продажи с помощью акций, промокодов и продвижения товаров в экосистеме «Магнита».

«Магнит» отказался от стратегии универсального маркетплейса

Представитель «Магнита» заявил «Ведомостям», что «Магнит Маркет» не закрывается и продолжает сотрудничество с продавцами. По его словам, компания решила отказаться от стратегии универсального маркетплейса и прямой конкуренции с крупнейшими игроками рынка.

Вместо этого сервис станет «расширенной полкой» торговой сети, дополняя ассортимент магазинов товарами, которые обычно не представлены офлайн, включая бытовую химию, косметику и товары для дома.

Селлерам предложат новую модель работы

В компании сообщили, что одной из ключевых площадок для развития станет сервис «Магнит Доставка». Предполагается, что продавцы смогут размещать товары на небольших складах или в дарксторах сети, а экспресс-доставку до покупателей будет обеспечивать сам ритейлер.

В «Магните» отметили, что планируют протестировать новую операционную модель, которая позволит усилить синергию между различными сервисами компании.

О том, в каком формате «Магнит Маркет» продолжит работу после 6 сентября, а также о порядке возврата товаров, компания пообещала сообщить дополнительно.