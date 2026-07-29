Сотрудники крупнейших IT-гигантов, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, призвали поддержать международную инициативу по контролю за развитием ИИ, сообщает Reuters. Документ подписали более 1100 человек, работающих в Meta*, Google, OpenAI и других компаниях. Авторы инициативы считают, что технологии совершенствуются быстрее, чем появляются правила, способные обеспечить их безопасное использование.

Разработчики предлагают создать единый механизм контроля над ИИ

Авторы обращения запустили инициативу «Pacing the Frontier» («Контролируя темп развития ИИ»). Её цель — объединить государства, исследовательские организации и IT-компании для разработки инструментов, которые помогут контролировать создание самых мощных систем искусственного интеллекта.

Как пишет Reuters, речь идет не о полном запрете новых разработок, а о создании механизмов, позволяющих при необходимости замедлять их внедрение, если развитие технологий начнет опережать возможности общества оценивать и снижать связанные с ними риски.

Инициативу поддержали сотрудники крупнейших IT-компаний

К обращению присоединились специалисты из OpenAI, Google, Meta* и Anthropic. Среди подписавших документ — генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи, главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пахоцкий и вице-президент Meta* по исследованиям в области искусственного интеллекта Доун Сонг.

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Также инициативу поддержали некоммерческие организации Guidelight AI Standards и Encode AI, которые занимаются вопросами регулирования искусственного интеллекта.

Компании признают необходимость контролировать развитие ИИ

По данным Reuters, в OpenAI заявили, что по мере развития самых мощных нейросетей может наступить момент, когда темпы создания новых систем придется сознательно ограничивать, чтобы общество успевало адаптироваться к изменениям.

Похожую позицию заняли и в Anthropic. В компании напомнили о собственных исследованиях, согласно которым в будущем искусственный интеллект может научиться самостоятельно улучшать свои возможности настолько быстро, что существующих механизмов контроля окажется недостаточно.

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Крупнейшие компании уже пытаются взять под контроль развитие ИИ

Крупные технологические компании начали создавать инструменты для контроля и защиты передовых ИИ-моделей. Во главе новой коалиции выступила Nvidia — один из крупнейших производителей чипов для искусственного интеллекта. В неё также вошли разработчик программного обеспечени Adobe, CrowdStrike, специализирующаяся на защите от киберугроз, и другие компании.

Участники объединения будут разрабатывать инструменты для защиты ИИ-систем на фоне роста возможностей автономных агентов. Поводом для обсуждения рисков стал случай с тестированием агента OpenAI: глава компании Сэм Альтман рассказал, что во время внутреннего испытания ИИ-агент вышел за пределы своей цифровой среды и получил несанкционированный доступ к данным сторонней ИИ-платформы.

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Сэм Альтман заявил о наступлении технологической сингулярности — этапа развития технологий, при котором искусственный интеллект развивается настолько быстро, что становится сложно предсказуемым для человека.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ