Hermes сообщил о сокращении продаж во II квартале 2026 года — акции компании упали на 10%

Французский модный дом Hermes отчитался о замедлении роста продаж в Азии и Европе во II квартале 2026 года. В странах Ближнего Востока показатель и вовсе сократился. Несмотря на то, что общий объем продаж превысил прогноз и составил 6,7%, акции компании упали на 10,5% — до минимума с января 2023 года.

Сильнее всего спрос на товары Hermes сократился в странах Азии

В I квартале 2026-го продажи модного дома в странах Ближнего Востока упали сразу на 5,9%. Во II квартале показатель снизился ещё на 2,4%. Вице-президент Hermes по финансам Эрик дю Халгуэ уточнил, что продажи во всем мире за полугодие оказались на 1,5% ниже ожидаемых.



В Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, продажи Hermes во II квартале были на 3,3% ниже от запланированных. На родине бренда, во Франции, рост составил 6,2%, что также меньше ожидаемого показателя.



Как отметили в компании, компенсировать замедление роста продаж помогает стабильно высокий спрос на люксовые товары в США и Японии.

Падение акций спровоцировала стагнация на китайском рынке

Продажи товаров Hermes в Китае принесли модному дому 43% всей выручки в I квартале 2026-го. Весной продажи в регионе замедлились — из-за роста инфляции и повышения конкуренции в сегменте люкса. Причиной слабого роста продаж также стало снижение туристического потока в странах Ближнего Востока и Европы, отмечает Bloomberg.

Исполнительный директор Hermes Аксель Дюма сообщил, что компания ожидает стабилизацию китайского рынка, но пока не видит его восстановления.