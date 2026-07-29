Основателя крупнейшей в России майнинговой компании BitRiver обвинили по делу о мошенничестве — в размере 1 млрд ₽

Основателю крупнейшей российской майнинговой компании BitRiver Игорю Рунцу предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере почти на 1 млрд рублей, сообщает РБК. По версии следствия, подконтрольная ему компания «Фокс» не поставила майнинговое оборудование стороннему заказчику и не вернула предоплату. Это не первое уголовное дело в отношении Игоря Рунца: в 2025 году его обвинили в сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты налогов.

Конфликт вокруг оборудования перерос в уголовное дело о мошенничестве

По данным РБК, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Оно связано с контрактом между подконтрольной Игорю Рунцу группой компаний «Фокс» и ООО «Инфраструктура Сибири», входящим в структуру En+ Group.

В декабре 2023 года стороны заключили договор на поставку майнингового оборудования Antminer S19k Pro стоимостью более $8 млн. По версии следствия, заказчик перечислил поставщику аванс в размере более $7,9 млн, однако оборудование так и не получил.

После этого покупатель потребовал исполнить условия договора или вернуть деньги, направив претензию и уведомление об одностороннем отказе от контракта. Однако, как следует из материалов дела, средства ему не вернули.

Следственный комитет считает, что Игорь Рунец изначально не намеревался исполнять контракт, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Изначально дело Игоря Рунца касалось налоговых претензий

Игорь Рунец — основатель майнинговой компании BitRiver, которую РБК в 2024 году называл крупнейшей в России. Первое уголовное дело против бизнесмена возбудили в октябре 2025 года по факту сокрытия денежных средств компанией «Битривер-Рус».

В конце января 2026 года Рунца задержали и предъявили обвинение по нескольким эпизодам сокрытия средств, предназначенных для уплаты налогов. Тогда суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Позже в деле появились новые эпизоды, связанные с поставкой майнингового оборудования структурам En+. После предъявления нового обвинения суд изменил меру пресечения и перевёл Рунца из-под домашнего ареста в СИЗО.

Важно По данным РБК, Игорь Рунец связан с несколькими компаниями группы BitRiver, включая «Битривер Рус», «Битривер-К», «Битривер-И», «Битривер-М», «Консорциум ФПК» и группу компаний «Фокс». В середине июня Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на его доли в этих структурах в рамках уголовного дела.

Конфликт между BitRiver и En+ разгорелся в 2025 году

В 2019 году структуры En+ и группа компаний «Фокс» создали совместное предприятие «Бит+» для майнинга криптовалюты.

В декабре 2024 года в Иркутской области отключили майнинговые дата-центры BitRiver. В мае 2025 года Игорь Рунец рассказывал «Коммерсанту», что из-за этого ряд компаний понёс значительные убытки, которые он намерен взыскать с En+.

Весной 2025 года бизнесмен вышел из капитала «Бит+», а его доля перешла En+. После этого между бывшими партнёрами начались судебные споры.