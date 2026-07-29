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В работе Промсвязьбанка произошёл сбой 29 июля — не открываются сайт и мобильное приложение банка

У Промсвязьбанка число жалоб к 17:30 по московскому времени достигло 260
29 июля 2026, 17:41
Время прочтения 1 минута
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Банки
Россия
Автор:
Анастасия Черкесова

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов Промсвязьбанка 29 июля, сообщает сервис DownDetector. К 17:15 по московскому времени число жалоб достигло 260 у Промсвязьбанка. Пользователи не могут зайти в приложения банков и на их сайты.

В Промсвязьбанке большинство жалоб связано со сбоем в мобильном приложении

О неполадках в работе Промсвязьбанка пользователи начали сообщать примерно с 15:00 по московскому времени. К 17:30 число жалоб достигло 260.

Большинство пользователей — 72% — пожаловались на недоступность мобильного приложения. Ещё 11% сообщили о сбоях в работе личного кабинета. При попытке войти в приложение пользователи получают сообщение об ошибке.

Среди оставивших жалобы 88% пользуются устройствами на iOS, 7,5% — Windows, менее 5% — Android. О проблемах с доступом сообщили жители Ленинградской области, Самарской области и Москвы.

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