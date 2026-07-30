ИТ-холдинг Т1 планирует увеличить выручку минимум на 10% в 2026 году: основной источник доходов — продажа ПО

ИТ-холдинг Т1 планирует увеличить выручку минимум на 10% в 2026 году: основной источник доходов — продажа ПОЗа первое полугодие выручка компании уже выросла на 20%
ИТ-холдинг Т1 подвёл финансовые итоги первого полугодия 2026-го и спрогнозировал рост выручки по итогам года не менее чем на 10%. За январь—июнь 2026-го выручка компании увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В холдинге считают, что результат позволит опередить темпы роста всего российского ИТ-рынка — по прогнозам TAdviser, показатель за 2026 год окажется до 5%.
Почти половину выручки холдинга обеспечили продажи ПО
Основными источниками выручки Т1 в первом полугодии 2026-го стали:
- продажа программного обеспечения — 48%;
- разработка ПО — 20%;
- услуги технической поддержки — 16%.
По итогам 2026 года холдинг также ожидает роста показателя до 15% год к году.
Российский ИТ-рынок развивается за счёт массового внедрения ИИ-проектов в бизнес
В Т1 считают, что рынок ИТ в России растёт благодаря переходу компаний от пилотных ИИ-проектов к массовому внедрению подобных решений. Это увеличивает спрос на облачные сервисы, оборудование и другую инфраструктуру для работы с ИИ.
Генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов отметил, что в ближайшие один-два года дополнительным приоритетом станет повышение производительности и операционной эффективности бизнеса с помощью ИИ-инструментов.
Ещё одним долгосрочным трендом в компании называют изменение подхода к разработке ПО. По мнению представителей холдинга, традиционная разработка сохранит значение, однако её рост постепенно замедлится на фоне развития , промышленных ИИ-платформ и инструментов вайб-кодинга.
Промышленная автоматизация станет новым направлением роста ИТ-рынка
В Т1 также ожидают роста спроса на технологии на стыке ИТ и промышленности. Самыми перспективными направлениями в компании называют:
- автоматизацию производственных процессов;
- инженерный анализ;
- роботизацию.
Кроме того, по прогнозу холдинга, бизнес также будет чаще внедрять:
- ПО для автоматизации фронт- и бэк-офиса;
- отраслевые программно-аппаратные комплексы;
- облачные платформы;
- ИИ-решения для документооборота, логистики, аналитики и управления рисками.