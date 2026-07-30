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ИТ-холдинг Т1 планирует увеличить выручку минимум на 10% в 2026 году: основной источник доходов — продажа ПО

За первое полугодие выручка компании уже выросла на 20%
30 июля 2026, 19:11
Время прочтения 2 минуты
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Бизнес
IT
Россия
Автор:
Анастасия Черкесова

ИТ-холдинг Т1 подвёл финансовые итоги первого полугодия 2026-го и спрогнозировал рост выручки по итогам года не менее чем на 10%. За январь—июнь 2026-го выручка компании увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В холдинге считают, что результат позволит опередить темпы роста всего российского ИТ-рынка — по прогнозам TAdviser, показатель за 2026 год окажется до 5%.

Почти половину выручки холдинга обеспечили продажи ПО

Основными источниками выручки Т1 в первом полугодии 2026-го стали:

  • продажа программного обеспечения — 48%;
  • разработка ПО — 20%;
  • услуги технической поддержки — 16%.

По итогам 2026 года холдинг также ожидает роста показателя EBITDA*Прибыль до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации основных средств до 15% год к году.

Российский ИТ-рынок развивается за счёт массового внедрения ИИ-проектов в бизнес

В Т1 считают, что рынок ИТ в России растёт благодаря переходу компаний от пилотных ИИ-проектов к массовому внедрению подобных решений. Это увеличивает спрос на облачные сервисы, оборудование и другую инфраструктуру для работы с ИИ.

Генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов отметил, что в ближайшие один-два года дополнительным приоритетом станет повышение производительности и операционной эффективности бизнеса с помощью ИИ-инструментов.

Ещё одним долгосрочным трендом в компании называют изменение подхода к разработке ПО. По мнению представителей холдинга, традиционная разработка сохранит значение, однако её рост постепенно замедлится на фоне развития AI First-подхода*Стратегия, при которой ИИ выступает не как разовая надстройка или вспомогательный инструмент, а как фундаментальная основа для создания продуктов, проектирования процессов и принятия решений в бизнесе, промышленных ИИ-платформ и инструментов вайб-кодинга.

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В Т1 также ожидают роста спроса на технологии на стыке ИТ и промышленности. Самыми перспективными направлениями в компании называют:

  • автоматизацию производственных процессов;
  • инженерный анализ;
  • роботизацию.

Кроме того, по прогнозу холдинга, бизнес также будет чаще внедрять:

  • ПО для автоматизации фронт- и бэк-офиса;
  • отраслевые программно-аппаратные комплексы;
  • облачные платформы;
  • ИИ-решения для документооборота, логистики, аналитики и управления рисками.
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