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ФНС проверяет доходы неработающих россиян — ведомство заинтересовалось теми, кто покупает дорогие квартиры и машины

Налоговая служба просит объяснить происхождение средств на покупку автомобилей, яхт и недвижимости
30 июля 2026, 16:06
Время прочтения 2 минуты
ФНС проверяет доходы неработающих россиян — ведомство заинтересовалось теми, кто покупает дорогие квартиры и машины
Деньги
Россия
Автор:
Анастасия Черкесова

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала направлять запросы официально неработающим трудоспособным гражданам, которые приобрели дорогостоящие автомобили, яхты и недвижимость, сообщает РБК. В письмах инспекторы просят объяснить происхождение средств, использованных для подобных покупок, и подтвердить доходы документами. Запросы рассылают территориальные налоговые инспекции.

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РБК сообщил, что в распоряжении редакции оказался один из запросов, направленный московской налоговой инспекцией. В документе ФНС требует письменно объяснить происхождение денег и предоставить документы, подтверждающие доходы, на которые были куплены недвижимость и транспорт.

В рамках вызова в налоговую инспекцию граждан просят пояснить сразу несколько обстоятельств. Среди них:

  • источники средств на покупку недвижимости, нескольких автомобилей и водного транспорта,
  • возможная сдача имущества в аренду, включая машино-места и жилые помещения,
  • получение доходов от использования автомобилей и водных судов.
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Партнёр юридической компании «АНП Зенит» Альфия Ярулина сообщила РБК, что юридическая практика сейчас следующая: ФНС выявляет граждан, владеющих пятью и более квартирами, в Московской области, Пермском крае и Татарстане.

Собственникам предлагают представить декларации 3-НДФЛ за 2023–2025 годы либо предоставить письменные пояснения и документы, подтверждающие, для чего человеку нужно такое количество недвижимости. О похожих случаях в Москве и Санкт-Петербурге РБК также рассказала партнёр Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

Контекст

Ранее ФНС сообщила ТАСС, что в 2025 году почти 64 тыс. официально неработающих москвичей легализовали свои источники доходов. По итогам служба доначислила в бюджет 9 млрд рублей налогов и страховых взносов.

Всего за 2025 год налоговые органы Москвы перечислили в бюджетную систему страны 11,6 трлн рублей доходов.

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