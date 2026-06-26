ФНС заявила о резком росте дробления бизнеса — ранее ставка НДС выросла с 20% до 22%

Федеральная налоговая служба (ФНС) зафиксировала резкий рост числа случаев дробления бизнеса в конце 2025 года, сообщает РБК. Одновременно налоговики отмечают снижение выручки и количества пробитых кассовых чеков в расчёте на одного налогоплательщика. При этом поступления от малого и среднего бизнеса за первые пять месяцев 2026 года выросли на 12%.

Налоговая реформа в 2026 году: как повышение НДС отразится на бизнесе Новая ставка начала действовать с 1 января 2026 года — она затронет весь рынок Читайте также

С 2026 года ставка НДС для бизнеса выросла с 20% до 22%

По словам источников РБК, в четвёртом квартале 2025 года налоговая служба зафиксировала резкий рост числа зарегистрированных ИП. В ФНС считают, что этото связано с дроблением бизнеса — разделением компании на несколько формально самостоятельных фирм или ИП, которые контролируются одними и теми же людьми. Основная цель схемы — искусственное сохранение права на специальные налоговые режимы, например, УСН.

Госдума приняла закон о сохранении порога выручки бизнеса для уплаты НДС — лимит останется на уровне 20 млн ₽ Налоговая нагрузка для малого бизнеса на УСН не вырастет до 2030 года Читайте также

В налоговой службе уверены, что рост дробления бизнеса в России связан с налоговыми изменениями: с 1 января 2026 года ставка НДС была повышена с 20% до 22%.

Ранее только 2,6% ИП признались, что дробят бизнес

Представитель ФНС сообщил РБК, что доля компаний, применяющих схемы дробления бизнеса в общем числе организаций уже исчисляется «двузначными цифрами».

РБК сообщает, что ранее организация малого и среднего предпринимательства «Опоры России» проводила опрос, в ходе которого только 2,6% ИП признались, что дробят бизнес.

В России резко увеличилось число новых точек общепита — эксперты связывают тренд с дроблением бизнеса из-за НДС При этом количество ликвидированных компаний в нише тоже возросло Читайте также

В 2025 году 34 тыс. компаний отказались от дробления бизнеса

Начальник аналитического управления ФНС Роман Хорошев сообщил РБК, что налоговый орган«не планирует никого кошмарить» за дробление бизнеса.

По словам источников издания, служба провела информационную кампанию и разъяснила налогоплательщикам последствия подобных схем. В рамках амнистии по дроблению бизнеса в 2025 году от незаконных схем отказались 34 тыс. предприятий.

ФНС также зафиксировали тенденции в бизнесе после повышения ставки НДС: