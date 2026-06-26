ФНС заявила о резком росте дробления бизнеса — ранее ставка НДС выросла с 20% до 22%Налоговики также отмечают снижение выручки и количества пробитых кассовых чеков в расчёте на одного налогоплательщика
Федеральная налоговая служба (ФНС) зафиксировала резкий рост числа случаев дробления бизнеса в конце 2025 года, сообщает РБК. Одновременно налоговики отмечают снижение выручки и количества пробитых кассовых чеков в расчёте на одного налогоплательщика. При этом поступления от малого и среднего бизнеса за первые пять месяцев 2026 года выросли на 12%.
С 2026 года ставка НДС для бизнеса выросла с 20% до 22%
По словам источников РБК, в четвёртом квартале 2025 года налоговая служба зафиксировала резкий рост числа зарегистрированных ИП. В ФНС считают, что этото связано с дроблением бизнеса — разделением компании на несколько формально самостоятельных фирм или ИП, которые контролируются одними и теми же людьми. Основная цель схемы — искусственное сохранение права на специальные налоговые режимы, например, УСН.
В налоговой службе уверены, что рост дробления бизнеса в России связан с налоговыми изменениями: с 1 января 2026 года ставка НДС была повышена с 20% до 22%.
Ранее только 2,6% ИП признались, что дробят бизнес
Представитель ФНС сообщил РБК, что доля компаний, применяющих схемы дробления бизнеса в общем числе организаций уже исчисляется «двузначными цифрами».
РБК сообщает, что ранее организация малого и среднего предпринимательства «Опоры России» проводила опрос, в ходе которого только 2,6% ИП признались, что дробят бизнес.
В 2025 году 34 тыс. компаний отказались от дробления бизнеса
Начальник аналитического управления ФНС Роман Хорошев сообщил РБК, что налоговый орган«не планирует никого кошмарить» за дробление бизнеса.
По словам источников издания, служба провела информационную кампанию и разъяснила налогоплательщикам последствия подобных схем. В рамках амнистии по дроблению бизнеса в 2025 году от незаконных схем отказались 34 тыс. предприятий.
ФНС также зафиксировали тенденции в бизнесе после повышения ставки НДС:
- снизились выручка и количество пробитых кассовых чеков в расчёте на одного налогоплательщика,
- поступления налогов от малого и среднего бизнеса за первые пять месяцев 2026 года увеличились на 12%,
- снизилась доля ошибок в декларациях по НДС, поданных малым бизнесом, — сейчас показатель составляет 2,5%.