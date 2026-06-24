Госдума приняла закон о сохранении порога выручки бизнеса для уплаты НДС — лимит останется на уровне 20 млн ₽

Налоговая нагрузка для малого бизнеса не вырастет как минимум до 2030 года. Госдума приняла закон , который сохраняет порог выручки в 20 млн рублей для освобождения от НДС компаний и предпринимателей, работающих по упрощённой системе налогообложения. По оценке законодателей, решение позволит малому бизнесу сэкономить около 100 млрд рублей в год.

Владимир Путин предложил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС — сейчас он составляет 20 млн ₽ Обязанность платить НДС на УСН возникает при выручке свыше 20 млн рублей в год Читайте также

Решение приняли после поручения Владимира Путина

Поводом для подготовки законопроекта стало поручение президента Владимира Путина, которое он озвучил на ПМЭФ–2026. Глава государства предложил отказаться от дальнейшего снижения порога выручки, после которого компании на УСН обязаны платить НДС.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс, которые сохраняют действующий порог доходов для уплаты НДС.

Сейчас бизнес на упрощённой системе налогообложения автоматически освобождается от уплаты налога, если годовой доход не превышает 20 млн рублей. Новый закон сохраняет этот лимит на 2027–2029 годы.

Лимит выручки сохранили ради поддержки малого бизнеса

До принятия поправок законодательство предусматривало постепенное снижение лимита выручки:

в 2026 году — 20 млн рублей;

в 2027 году — 15 млн рублей;

в 2028 году — 10 млн рублей.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ТАСС, снижение лимита до 10 млн рублей привело бы к дополнительным налоговым платежам малого бизнеса примерно на 100 млрд рублей ежегодно.

По его оценке, сохранение действующего порога позволит оставить эти средства в компаниях, сохранить рабочие места и поддержать предприятия, которые могли бы не выдержать дополнительную налоговую нагрузку.

Власти начали отслеживать последствия налоговой реформы

О работе над инициативой Андрей Макаров рассказал ТАСС на отчётно-программном форуме «Есть результат!».

По его словам, во время обсуждения налоговых изменений к депутатам обращалась «Опора России» — крупнейшее объединение представителей малого и среднего бизнеса. После этого «Единая Россия» начала отслеживать влияние новых налоговых правил на предпринимателей и экономику.

Андрей Макаров также сообщил, что мониторинг состояния малого бизнеса продолжится. Результаты этой работы планируется учитывать при подготовке новых законодательных инициатив.