Акции SpaceX упали до минимума с момента IPO — всего за месяц бумаги подешевели на 39%

Акции SpaceX 13 июля закрылись на минимуме после IPO, пишет MarketWatch со ссылкой на торговые данные. Бумаги компании Илона Маска подешевели до $139,14. SpaceX провела IPO на бирже Nasdaq в июне 2026 года по цене $135 за акцию.

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После роста на старте торгов акции начали снижаться

SpaceX вышла на биржу в июне и привлекла $85,7 млрд с учетом опционов. По данным сайта фондовой аналитики MarketWatch, после выхода компании на биржу капитализация SpaceX превышала $1,7 трлн.

После старта торгов акции SpaceX поднимались до $225,64. К закрытию 13 июля бумаги потеряли 39,4% от максимума и почти вернулись к цене IPO.

Инвесторы опасаются высокой оценки SpaceX и роста предложения акций

Американское деловое издание Barron’s пишет, что капитализация SpaceX держится около $1,8 трлн. При этом, по оценке аналитиков, компания не выйдет на прибыль в 2026 году, а ее рыночная стоимость примерно в 50 раз превышает годовую выручку

Несмотря на падение котировок, 80% аналитиков сохраняют рекомендацию покупать акции SpaceX, пишет Barron’s. Средняя целевая цена составляет около $240 за акцию.