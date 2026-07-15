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Акции SpaceX упали до минимума с момента IPO — всего за месяц бумаги подешевели на 39%

13 июля 2026 года стоимость акций компании находилась на уровне $139, при этом максимальные котировки за месяц — $225,64
15 июля 2026, 14:40
Время прочтения 1 минута
Акции SpaceX упали до минимума с момента IPO — всего за месяц бумаги подешевели на 39%
Бизнес
Деньги
Автор:
Никита Стаценко

Акции SpaceX 13 июля закрылись на минимуме после IPO, пишет MarketWatch со ссылкой на торговые данные. Бумаги компании Илона Маска подешевели до $139,14. SpaceX провела IPO на бирже Nasdaq в июне 2026 года по цене $135 за акцию.

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После роста на старте торгов акции начали снижаться

SpaceX вышла на биржу в июне и привлекла $85,7 млрд с учетом опционов. По данным сайта фондовой аналитики MarketWatch, после выхода компании на биржу капитализация SpaceX превышала $1,7 трлн.

После старта торгов акции SpaceX поднимались до $225,64. К закрытию 13 июля бумаги потеряли 39,4% от максимума и почти вернулись к цене IPO.

Инвесторы опасаются высокой оценки SpaceX и роста предложения акций

Американское деловое издание Barron’s пишет, что капитализация SpaceX держится около $1,8 трлн. При этом, по оценке аналитиков, компания не выйдет на прибыль в 2026 году, а ее рыночная стоимость примерно в 50 раз превышает годовую выручку

Несмотря на падение котировок, 80% аналитиков сохраняют рекомендацию покупать акции SpaceX, пишет Barron’s. Средняя целевая цена составляет около $240 за акцию.

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