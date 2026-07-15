Яндекс откроет в Москве своё первое офлайн-пространство «Яндекс 01» — с зонами Кинопоиска и Яндекс Музыки

Яндекс объявил об открытии первого городского пространства «Яндекс 01» в московской галерее «Чкалов». Площадка объединит ключевые сервисы и проекты экосистемы Яндекса — Яндекс Музыку, Кинопоиск, крупнейший офлайн-магазин Яндекс Фабрики, а также лекторий и коворкинг. Открытие «Яндекс 01» запланировано на ноябрь 2026 года.

Пространство объединит разные проекты экосистемы Яндекса — от Яндекс Фабрики до Кинопоиска

В рамках своего первого городского пространства Яндекс объединит технологии, сервисы, медиа-, образовательные и культурные проекты компании:

зона Яндекс Музыки для встреч слушателей и артистов,

технологичный кинотеатр Кинопоиска с собственной событийной программой,

пространство Яндекс Афиши,

зона Яндекс Пэй, где можно будет оформить кастомизированные банковские карты и платёжные стикеры,

интерактивная площадка Яндекс Go и зона программы лояльности «Свои Плюсы», где посетители смогут выиграть баллы Плюса,

площадка Яндекс Образования, посвящённая физическому искусственному интеллекту, с тематической инсталляцией, лекторием и мастерской робототехники,

крупнейший офлайн-магазин Яндекс Фабрики с товарами брендов компании — от одежды и посуды до бытовой техники.

Большинство мероприятий будут доступны посетителям бесплатно. Полный список резидентов и программу событий компания представит ближе к открытию.

В пространстве откроются книжный магазин и коворкинг

Одним из резидентов пространства станет первый офлайн-магазин книжного сообщества «Смысловая 226».

Помимо книжного магазина, в «Яндекс 01» разместятся кофейня, зоны для чтения и лекторий. Для посетителей также оборудуют места, где можно будет поработать за ноутбуком, отдохнуть или провести весь день.

Главной особенностью «Яндекс 01» станут персональные рекомендации

Главной особенностью проекта станет система персональных рекомендаций. Алгоритмы помогут пользователям спланировать день в «Яндекс 01»: система будет учитывать интересы посетителей, а также мероприятия и зоны, которые они посещают.

Например, поклонники конкретного исполнителя смогут первыми узнавать о его выступлениях, а любителям книг сервис порекомендует встречи книжного сообщества, если в этот день там будут обсуждать интересующее их произведение.

В Яндексе отмечают, что рекомендации смогут получать даже люди, которые раньше не пользовались сервисами компании. В этом случае алгоритмы будут учитывать только действия посетителя внутри «Яндекс 01». В дальнейшем компания планирует использовать этот офлайн-опыт для формирования более точных рекомендаций и в своих цифровых сервисах.

Пространство будет меняться в зависимости от времени суток и мероприятия

Архитектура площадки позволяет менять пространство в зависимости от мероприятия.

Система световых панелей и алюминиевых конструкций позволит автоматически менять сценарии освещения в зависимости от времени суток и программы мероприятий. Это даст возможность использовать пространство как лекторий днём и как концертную площадку — вечером.

Идеологом архитектурной концепции стал Алексей Капитанов — создатель пространств «Хлебозавод № 9», «Суперметалл» и «Красная стрела». Проектированием занималось архитектурное бюро Vox Architects.

Проект «Яндекс 01» возглавила Анастасия Тарасова. Ранее она руководила департаментом выставочных, просветительских и научных проектов Музея современного искусства «Гараж».