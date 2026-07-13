Toyota лишилась статуса самой дорогой компании Японии — автопроизводителя обогнал банк Mitsubishi UFJ

Крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group впервые стал самой дорогой публичной компанией Японии, сообщает Bloomberg. После роста акций до исторического максимума его рыночная стоимость достигла $259 млрд — и превысила капитализацию Toyota Motor. Это первый с начала 2000-х годов случай, когда лидером японского фондового рынка стала финансовая компания.

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Рыночная стоимость банка превысила капитализацию Toyota

13 июля 2026 года акции Mitsubishi UFJ выросли на 2,3% и достигли рекордных $21,8 за бумагу. Благодаря этому капитализация банка увеличилась до $259 млрд (42 трлн иен).

На втором месте теперь находится Toyota Motor — крупнейший автопроизводитель Японии, который до этого более 20 лет оставался самой дорогой публичной компанией страны. Её капитализация составляет около $253 млрд.

Тройку лидеров замыкает Kioxia Holdings — один из крупнейших мировых производителей микросхем памяти с рыночной стоимостью около $226 млрд.

Лидер фондового рынка Японии сменился уже второй раз за месяц

Всего месяц назад лидер фондового рынка Японии уже менялся. В июне 2026 года первое место по капитализации впервые с 2000 года заняла SoftBank Group, обогнав Toyota на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта.

В июне 2026-го инвесторы активно покупали акции компании как крупнейшего инвестора OpenAI, а её рыночная стоимость превысила капитализацию автопроизводителя.

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Контекст

Более 20 лет самой дорогой публичной компанией Японии оставалась Toyota Motor. Летом 2026 года лидерство стало переходить из рук в руки: в начале июня автоконцерн обошла SoftBank Group, затем первое место заняла Kioxia Holdings, а теперь рейтинг возглавила Mitsubishi UFJ Financial Group.

Это первый случай с начала 2000-х годов, когда самой дорогой компанией Японии стал банк. Именно тогда в стране сформировались три крупнейшие банковские группы — Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group.