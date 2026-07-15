VOLGA представила собственного маскота — символом бренда стала сибирская хаски в белом свитере

VOLGA представила собственного маскота — им стала сибирская хаски в белом свитере. В компании назвали нового персонажа «пушистым амбассадором тепла» и официальным участником команды бренда. Появление маскота стало ещё одним этапом развития марки после запуска продаж автомобилей в июне.

Маскотом бренда стала сибирская хаски

В пресс-службе выбор персонажа-талисмана объяснилиценностями марки. Как рассказали в компании, название бренда ассоциируется с «величием, простором и глубиной великой реки», а хаски символизирует «сильный дух, выносливость и преданность».

В VOLGA отметили, что союз бренда и хаски символизирует сочетание «широкой души» и «северной стойкости».

Маскот дополнил визуальный образ бренда

Появление персонажа стало частью развития фирменного стиля VOLGA после возвращения марки на рынок в 2026 году.

Компания пока не раскрыла, какую роль маскот будет играть в дальнейших рекламных кампаниях и коммуникации с покупателями.

Контекст

19 июня 2026 года в России начались продажи автомобилей VOLGA. В линейку бренда вошли три модели: кроссоверы K40 и K50, а также седан C50. Все автомобили построены на базе моделей китайской Geely и стоят дешевле своих прототипов.

Самый доступный кроссовер K40 предлагается от 2,75 млн рублей, седан C50 — от 2,9 млн рублей, а флагманский K50 — от 4,2 млн рублей. Все автомобили оснащены русифицированным медиацентром с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В России стартовали продажи автомобилей Volga — цены начинаются от 2,75 млн рублей Бренд вернулся на рынок с двумя кроссоверами и бизнес-седаном Читайте также

Бренд VOLGA официально возродили в феврале 2026 года. Производство автомобилей организовано на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.