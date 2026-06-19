В России стартовали продажи автомобилей Volga — цены начинаются от 2,75 млн рублей

Продажи автомобилей бренда Volga стартовали 19 июня, сообщили РИА Новости. На первом этапе машины поступят примерно в 25 дилерских центров по всей стране. В линейке бренда на данный момент три модели — два кроссовера и один седан.

Самый доступный кроссовер K40 стоит на 700 тыс. рублей дешевле аналогичной модели Geely

По данным Интерфакса, в основе всех трех автомобилей лежат версии китайского автопроизводителя Geely. Среднеразмерный кроссовер K40, построенный на базе Geely Atlas, стоит от 2,749 млн рублей — на 700 тыс рублей дешевле оригинала.

Покупателям предложат две версии автомобиля:

с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой,

с 2-литровым двигателем на 200 л.с. с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Модель получила ассистента удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, панорамную крышу, проекционный дисплей и аудиосистему с 11 динамиками. В базовую версию уже включены подогрев руля, сидений, зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя.

Седан C50 ориентирован на бизнес класс

Седан C50, созданный на базе Geely Preface, стоит от 2,899 млн рублей. Это почти на 430 000 рублей дешевле Preface.



Седан VOLGA C50 ориентирован на бизнес-класс. Длина автомобиля составляет почти 5 метров. Модель оснащается 2-литровым двигателем мощностью 150 или 200 л.с. В машину добавили следующие функции:

светодиодная оптика и бесключевой доступ;

двухзонный климат-контроль и круиз-контроль;

аудиосистема с 12 динамиками;

камера кругового обзора, датчики дождя и света.

Флагман K50 получил мощную акустическую систему и панорамную крышу

Флагманский кроссовер K50, прототипом для которого стал Geely Monjaro, стоит от 4,199 млн рублей, что на 400 000 рублей дешевле аналога. Длина автомобиля составляет 4,77 м, ширина — 1,89 м. Под капотом — 2-литровый турбомотор мощностью 238 л.с. в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

У автомобиля есть панорамная крыша с люком и акустическая система с 12 динамиками. В топовых версиях доступна адаптивная подвеска. Медиацентр всех трёх моделей русифицирован, поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Автомобили понимают голосовые команды, Например, в ответ на фразу «Привет, Волга» ассистент откроет крышу или настроит климат.

Контекст

Бренд «Волга» — один из самых узнаваемых в истории советского автопрома. Первая модель ГАЗ-21 вышла в серийное производство в 1957 году. Производство классических «Волг» было остановлено в 2008 году на фоне снижения спроса и экономического кризиса. Последней моделью стала Volga Siber — адаптированная версия Chrysler Sebring, выпускавшаяся с 2008 по 2010 год.

Идея возрождения легендарного бренда возникла в 2023 году, когда ГАЗ начал переговоры с китайскими партнёрами. В 2024 году на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде представили новую линейку автомобилей.

Изначально запуск производства планировался на 2024 год, однако сроки неоднократно сдвигались. В итоге партнёром стала компания Geely. Производство организовали на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде: максимальная мощность предприятия составляет до 110 тыс. автомобилей в год. В феврале 2026 года производители официально объявили о возрождении марки.