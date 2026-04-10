Volga анонсировала кроссовер K40 — это третья модель в обновлённой линейке авто: продажи начнутся летом 2026 года

Российский автобренд Volga представил третью модель в обновлённой линейке авто — среднеразмерный кроссовер K40. Серийное производство расположится в Нижнем Новгороде. Ранее бренд уже анонсировал два автомобиля — кроссовер K50 и седан бизнес-класса C50.

Покупателям будут доступны две версии автомобиля Volga K40

Покупателям предложат две версии кроссовера с разными двигателями и трансмиссиями:

1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом,

2,0-литровый турбодвигатель мощностью 200 л.с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Модель будет ориентирована как на массового потребителя, так и на более требовательных покупателей, которым важны мощность и полный привод.

Volga будет производить 110 тыс. автомобилей в год

Серийный выпуск автомобилей Volga планируется наладить во втором квартале 2026 года на площадке АО «Производство легковых автомобилей» в Нижнем Новгороде. Ранее на этом заводе выпускались автомобили Skoda и Volkswagen. Максимальная мощность предприятия составляет до 110 тыс. автомобилей в год.

На старте в бренде будут представлены три модели автомобилей. По данным Интерфакса, все новые автомобили Volga представляют собой адаптированные версии моделей китайского автопроизводителя Geely.

В частности:

прототипом K50 считается Geely Monjaro;

седан C50 основан на модели Preface;

новый кроссовер K40 — на базе Geely Atlas.

Контекст

В 2008 году выпуск классических «Волг» прекратили на фоне снижения спроса и экономических трудностей. Последней моделью стала Volga Siber — переработанная версия Chrysler Sebring, которая производилась до 2010 года.

О возвращении бренда заговорили в 2023 году: ГАЗ начал переговоры с китайскими партнёрами, а в 2024-м представил новую линейку. Сроки запуска сдвинулись — теперь производство автомобилей под брендом Volga планируют начать во втором квартале 2026 года.

Первой моделью в обновлённой линейке стал кроссовер К50 с мощностью двигателя 238 лошадиных сил. Также в начале апреля бренд представил седан бизнес-класса С50 — просторный автомобиль с двумя вариантами мощности двигателя: 150 или 200 лошадиных сил.

