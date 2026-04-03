VOLGA представила новый автомобиль — седан бизнес-класса C50: модель выйдет на рынок летом 2026 года

Бренд VOLGA представил вторую модель — седан бизнес-класса VOLGA C50. Автомобиль станет одним из ключевых продуктов марки и поступит в продажу летом 2026 года. Цену компания раскроет ближе к старту продаж.

Читайте также: Volga возвращается на рынок авто: кроссовер K50 выйдет уже летом 2026 года — модель станет флагманом новой линейки

Длина VOLGA C50 — почти 5 метров

VOLGA C50 построен на платформе D-класса и отличается крупными размерами:

длина — более 4,8 м;

ширина — более 1,8 мм;

расстояние от центра переднего до центра заднего колеса — 2,8 мм.

Читайте также: АвтоВАЗ начал продажи самой дорогой LADA Vesta — цена модели Sport будет начинаться от 2,35 млн ₽

VOLGA C50 — одна из самых просторных в своём сегменте. Автомобиль обладает просторным салоном и высоким качеством материалов отделки. Модель едет плавно за счёт большого расстояния между колёсами.

Автомобиль VOLGA C50 оснащён системой автоматического торможения и удержания в полосе

Седан VOLGA C50 получил расширенный набор опций, характерных для бизнес-класса. В базовое и дополнительное оснащение входят:

светодиодная оптика и бесключевой доступ;

двухзонный климат-контроль и круиз-контроль;

аудиосистема с 12 динамиками;

камера кругового обзора, датчики дождя и света.

VOLGA C50 оснащёна комплексом систем активной безопасности: например, адаптивный круиз-контроль, поддерживающий скорость автомобиля, автоматическое торможение и удержание в полосе.

Читайте также: АвтоВАЗ выводит на рынок новый бренд SKM: модели М7 будут выпускаться в двух типах кузова — фургон и минивэн

Модель также оснащена подогревом руля, сидений, зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя.

Двигатель VOLGA C50 может быть на 150 л. с. или 200 л. с

Для VOLGA C50 предусмотрен 2-литровый бензиновый турбодвигатель с непосредственным впрыском в двух вариантах мощности: 150 л. с. или 200 л. с.

Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Версия на 150 л. с. ориентирована на корпоративных клиентов и пользователей, для которых важен баланс между сниженными затратами на топливо и характеристиками автомобиля.

Читайте также: Автомобили в России обновили ценовые рекорды — эксперты предупреждают о дальнейшем подорожании

Контекст

Автомобили «Волга» выпускались на ГАЗ с 1957 года, начиная с модели ГАЗ-21, которая пришла на смену «Победе» и быстро стала популярной. Позже линейка обновлялась: в 1980-х появилась ГАЗ-3102, а в 1990-х — её массовая версия ГАЗ-31029. Производство классических «Волг» остановили в 2008 году из-за падения спроса и экономического кризиса, а последней моделью стала Volga Siber, выпускавшаяся до 2010 года.

О планах возродить бренд Volga власти сообщили в декабре 2023 года: ГАЗ начал переговоры с китайскими партнёрами. В 2024 году новую линейку представили на выставке, а запуск производства сначала планировали на тот же год с переходом к полному циклу в 2025-м. Однако позже сроки перенесли — старт производства ожидается во втором квартале 2026 года.

Ранее бренд VOLGA анонсировал свой новый автомобиль K50, который будет относиться к сегменту среднеразмерных кроссоверов на платформе класса D. Модель получит более просторный салон и будет ориентирована на комфортные поездки на дальние расстояния. Его длина составит 4,77 м, ширина — 1,89 м, а мощность двигателя — до 238 лошадиных сил.