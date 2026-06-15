Зампред ВТБ Вадим Кулик покинет пост — кадровые перестановки могут быть связаны с сотрудничеством госбанка и RWB

Зампред ВТБ Вадим Кулик покинет пост — кадровые перестановки могут быть связаны с сотрудничеством госбанка и RWBРанее топ-менеджер отвечал за цифровую трансформацию компании
Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик завершит работу в кредитной организации, сообщили в пресс-службе банка. По данным СМИ, причиной ухода могли стать кадровые перестановки из-за сотрудничества с RWB. С 2019 года Вадим Кулик отвечал за технологическое развитие группы, включая цифровую трансформацию и интеграцию новых ИТ-решений.
ВТБ подтвердил уход зампреда правления
О том, что заместитель президента — председателя правления Вадим Кулик планирует покинуть свой пост, стало известно 15 июня. В официальном комментарии ВТБ сообщили, что топ-менеджер покидает должность после завершения основных проектов, связанных с обновлением технологической платформы банка.
В банке сообщили, что за последние годы Вадим Кулик реализовал несколько крупных технологических проектов. Среди них:
- запуск общебанковской платформы ИИ-агентов,
- создание основы для открытой банковской экосистемы,
- интеграция различных банковских активов в единую технологическую систему.
Перестановки происходят на фоне сотрудничества ВТБ и Wildberries
По информации CNews, решение о прекращении работы топ-менеджера было принято на прошлой неделе, а о своём уходе топ-менеджер сообщил сотрудникам компании 15 июня. Собеседники издания утверждают, что часть обязанностей Кулика может перейти первому заместителю президента — председателя правления ВТБ Ольге Скоробогатовой. Остальные функции, по данным издания, могут быть переданы новому руководителю, который ранее работал в Wildberries.
В мае группа RWB и ВТБ объявили о стратегическом партнёрстве. Соглашение предусматривает приобретение ВТБ 5% в капитале WB Банка и других финтех-активах группы. В ходе сделки в группу ВТБ может вернуться Георгий Горшков — председатель правления WB Банка, сообщали СМИ ранее.
Контекст
Пост заместителя председателя правления ВТБ Вадим Кулик занял осенью 2019 года. В его зону ответственности входили информационные технологии, управление рисками, операционная поддержка бизнеса, анализ данных и моделирование.
До прихода в ВТБ топ-менеджер работал в Сбербанке и Газпромбанке, где также отвечал за технологическое направление и риск-менеджмент. С 2004 по 2008 год он занимал должность старшего вице-президента ВТБ 24.