Все российские банки могут включить в «белые списки» осенью 2026 года — сейчас в перечне только 5 банков из 305

Все российские банки могут включить в «белые списки» осенью 2026 года — сейчас в перечне только 5 банков из 305Для расширения «белого списка» требуется техническая интеграция банков в систему Минцифры
Все российские банки могут включить в «белый список» Минцифры уже осенью 2026 года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Сейчас в перечень входят только пять банков из 305 работающих в России, что, по словам депутата, создаёт для кредитных организаций неравные условия при обслуживании клиентов во время ограничений мобильного интернета.
Минцифры рассчитывает расширить перечень осенью
По словам главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, возможность включения всех российских банков в «белый список» уже обсуждается с Минцифры.
«Сейчас работа такая ведется, чтобы все банки были включены в белый список. Я надеюсь, что осенью это будет реализовано», — рассказал в интервью РИА Новости Анатолий Аксаков.
Он отметил, что основной вопрос связан с технической реализацией решения, поэтому на его внедрение требуется время.
В «белом списке» пока только пять банков
«Белый список» Минцифры — это перечень ресурсов, которые остаются доступными во время временных ограничений мобильного интернета. Сейчас в него входят ВТБ, Альфа-Банк, ПСБ, МТС Банк и Газпромбанк. При этом, по данным Банка России, в стране работают 305 банков.
Как ранее поясняли представители Минцифры, для включения в перечень организации должны соответствовать установленным требованиям безопасности и пройти необходимую техническую интеграцию. Одним из обязательных условий также является размещение вычислительной инфраструктуры на территории России.
В мае глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Минцифры совместно с операторами связи разработало механизмы, позволяющие банкоматам и платёжным терминалам продолжать работу даже при отсутствии мобильного интернета.
Предприниматели предложили расширить «белые списки»
Ранее в Госдуме предложили распространить механизм «белых списков» не только на банки, но и на малый бизнес и самозанятых, работа которых зависит от доступа к интернету.
Как сообщал ТАСС со ссылкой на письмо предпринимателей премьер-министру Михаилу Мишустину, авторы инициативы предлагают не ограничивать мобильный интернет для пользователей, чьи номера телефонов привязаны к подтверждённым аккаунтам на Госуслугах.
По мнению предпринимателей, такой подход позволит снизить риски потери выручки для добросовестного бизнеса и пользователей во время ограничений связи.