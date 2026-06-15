Все российские банки могут включить в «белые списки» осенью 2026 года — сейчас в перечне только 5 банков из 305

Все российские банки могут включить в «белый список» Минцифры уже осенью 2026 года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Сейчас в перечень входят только пять банков из 305 работающих в России, что, по словам депутата, создаёт для кредитных организаций неравные условия при обслуживании клиентов во время ограничений мобильного интернета.

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Минцифры рассчитывает расширить перечень осенью

По словам главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, возможность включения всех российских банков в «белый список» уже обсуждается с Минцифры.

«Сейчас работа такая ведется, чтобы все банки были включены в белый список. Я надеюсь, что осенью это будет реализовано», — рассказал в интервью РИА Новости Анатолий Аксаков.

Он отметил, что основной вопрос связан с технической реализацией решения, поэтому на его внедрение требуется время.

В «белом списке» пока только пять банков

«Белый список» Минцифры — это перечень ресурсов, которые остаются доступными во время временных ограничений мобильного интернета. Сейчас в него входят ВТБ, Альфа-Банк, ПСБ, МТС Банк и Газпромбанк. При этом, по данным Банка России, в стране работают 305 банков.

Как ранее поясняли представители Минцифры, для включения в перечень организации должны соответствовать установленным требованиям безопасности и пройти необходимую техническую интеграцию. Одним из обязательных условий также является размещение вычислительной инфраструктуры на территории России.

В мае глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Минцифры совместно с операторами связи разработало механизмы, позволяющие банкоматам и платёжным терминалам продолжать работу даже при отсутствии мобильного интернета. Банкоматы и платёжные терминалы будут работать без интернета Читать

Предприниматели предложили расширить «белые списки»

Ранее в Госдуме предложили распространить механизм «белых списков» не только на банки, но и на малый бизнес и самозанятых, работа которых зависит от доступа к интернету.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на письмо предпринимателей премьер-министру Михаилу Мишустину, авторы инициативы предлагают не ограничивать мобильный интернет для пользователей, чьи номера телефонов привязаны к подтверждённым аккаунтам на Госуслугах.

По мнению предпринимателей, такой подход позволит снизить риски потери выручки для добросовестного бизнеса и пользователей во время ограничений связи.