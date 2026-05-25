Яндекс, ИТМО и Сколково запустили программу для ИИ-директоров: менеджеров научат перестраивать бизнес под нейросети

Московская школа управления «Сколково», Яндекс и Университет ИТМО запускают образовательную программу для ИТ-руководителей, которым предстоит внедрять искусственный интеллект в бизнес-процессы компаний. Как сообщает пресс-служба Яндекс Образования, организаторы научат участников системной интеграции ИИ в производство, маркетинг, продажи, HR и управление финансами. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.

Студенты создадут собственные ИИ-стратегии для компаний

Обучение займёт девять месяцев и будет состоять из девяти модулей. В финале слушатели представят экспертному совету готовые стратегии внедрения ИИ для своих компаний.

Практическая часть программы будет строиться на реальных отраслевых кейсах. Их подберут с учётом индустрии, в которой работают участники.

ИТМО и школа «Сколково» займутся академической и исследовательской частью курса, а Яндекс будет отвечать за инфраструктуру, прикладные кейсы и обучение работе с генеративными моделями и ИИ-инфраструктурой.

Яндекс даст доступ к платформе для создания ИИ-решений AI Studio и облачным мощностям

Участники программы получат гранты на использование облачной инфраструктуры Яндекса и доступ к платформе Yandex AI Studio. С её помощью можно будет создавать собственных ИИ-агентов для анализа данных, автоматизации планирования, коммуникации с клиентами и других бизнес-задач.

Отдельный блок обучения посвятят работе с корпоративными данными, ИИ-инфраструктуре и возможностям различных нейросетевых моделей. Директор по образованию в Яндексе Дарья Козлова сообщает, что большинство компаний в России уже используют генеративные нейросети, но не внедряют их в процессы полноценно.

«Чтобы получить значимый экономический эффект, руководителям необходимо комплексно подходить к внедрению ИИ», — отметила директор по образованию в Яндексе Дарья Козлова.

По её словам, участники программы смогут учиться на реальных бизнес-сценариях и станут частью закрытого сообщества руководителей, занимающихся ИИ-трансформацией компаний.

Компании ждут от ИИ до 12,8 трлн рублей эффекта к 2030 году

Необходимость подобных программ организаторы объясняют растущим спросом бизнеса на системное внедрение ИИ.

Согласно исследованию Яндекса и консалтинговой компании «Яков и партнёры», потенциальный экономический эффект от использования искусственного интеллекта в России к 2030 году может составить от 7,9 до 12,8 трлн рублей ежегодно. Наибольший рост выручки, по оценке аналитиков, получат компании, которые встроят ИИ в ключевые бизнес-процессы, а не ограничатся отдельными экспериментами с нейросетями.