Стали известны цены на новые автомобили Volga — продажи стартуют уже 19 июня 2026 года

Стали известны цены на новые автомобили Volga — продажи стартуют уже 19 июня 2026 годаСтоимость самого дорогого автомобиля достигает 4,1 млн рублей
Российская автомобильная марка Volga начнёт продажи своих автомобилей уже 19 июня, сообщил Autonews.ru. Покупателям будут доступны три модели: седан C50 и кроссоверы K40 и K50. Самым доступным автомобилем в линейке станет K40 по цене от 2,75 млн рублей, а стоимость флагманского автомобиля K50 превысит 4,1 млн рублей.
Линейка Volga дебютирует сразу в трёх сегментах
В день старта продаж обновлённого бренда Volga покупателям предложат сразу три автомобиля, ориентированные на разные категории покупателей — от семей с детьми до корпоративных клиентов:
- Volga C50 (седан D-класса) — от 2,899 млн рублей;
- Volga K40 (кроссовер) — от 2,749 млн рублей;
- Volga K50 (флагманский кроссовер) — от 4,199 млн рублей.
Седан C50 оснащён двухлитровым двигателем в двух версиях — на 150 и 200 лошадиных сил. Для обеих модификаций предусмотрена роботизированная коробка передач с семью ступенями и привод на передние колёса.
Кроссовер K40 можно будет приобрести либо с двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил, либо с двухлитровым мотором, развивающим 200 лошадиных сил.
Кроссовер K50 оснащён двухлитровым двигателем мощностью 238 лошадиных сил, системой полного привода и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль стал первой моделью бренда, которую представили на ПМЭФ–2026.
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Выпуск автомобилей «Волга» прекратился в 2010 году
Автомобили «Волга» выпускали на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде с 1957 года. Последней моделью марки стала Volga Siber — адаптированная для российского рынка версия американского седана Chrysler Sebring, которую выпускали с 2008 по 2010 год.
О планах возродить бренд власти сообщили в конце 2023 года. Новые автомобили Volga также будут выпускать в Нижнем Новгороде на площадке бывшего автозавода ГАЗ, входящей в нижегородский автомобильный кластер.
Изначально запуск производства планировался на 2024 год, однако позднее сроки перенесли на второй квартал 2026 года.