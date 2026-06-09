Стали известны цены на новые автомобили Volga — продажи стартуют уже 19 июня 2026 года

Российская автомобильная марка Volga начнёт продажи своих автомобилей уже 19 июня, сообщил Autonews.ru. Покупателям будут доступны три модели: седан C50 и кроссоверы K40 и K50. Самым доступным автомобилем в линейке станет K40 по цене от 2,75 млн рублей, а стоимость флагманского автомобиля K50 превысит 4,1 млн рублей.

Линейка Volga дебютирует сразу в трёх сегментах

В день старта продаж обновлённого бренда Volga покупателям предложат сразу три автомобиля, ориентированные на разные категории покупателей — от семей с детьми до корпоративных клиентов:

Volga C50 (седан D-класса) — от 2,899 млн рублей;

Volga K40 (кроссовер) — от 2,749 млн рублей;

Volga K50 (флагманский кроссовер) — от 4,199 млн рублей.

Седан C50 оснащён двухлитровым двигателем в двух версиях — на 150 и 200 лошадиных сил. Для обеих модификаций предусмотрена роботизированная коробка передач с семью ступенями и привод на передние колёса.

Кроссовер K40 можно будет приобрести либо с двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил, либо с двухлитровым мотором, развивающим 200 лошадиных сил.

Кроссовер K50 оснащён двухлитровым двигателем мощностью 238 лошадиных сил, системой полного привода и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль стал первой моделью бренда, которую представили на ПМЭФ–2026.

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Выпуск автомобилей «Волга» прекратился в 2010 году

Автомобили «Волга» выпускали на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде с 1957 года. Последней моделью марки стала Volga Siber — адаптированная для российского рынка версия американского седана Chrysler Sebring, которую выпускали с 2008 по 2010 год.

О планах возродить бренд власти сообщили в конце 2023 года. Новые автомобили Volga также будут выпускать в Нижнем Новгороде на площадке бывшего автозавода ГАЗ, входящей в нижегородский автомобильный кластер.

Изначально запуск производства планировался на 2024 год, однако позднее сроки перенесли на второй квартал 2026 года.