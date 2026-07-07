Илон Маск ликвидировал xAI — компания официально стала частью SpaceX и сменила название

ИИ-стартап xAI, основанный Илоном Маском и разработавший чат-бота Grok, официально вошёл в состав SpaceX и перестал существовать как самостоятельная компания. В соцсети X компания сменила название на SpaceXAI и представила новый логотип. О планах провести ребрендинг Илон Маск объявлял ещё весной.

Сделку по объединению xAI и SpaceX готовили с начала 2026 года

В феврале SpaceX объявила о покупке xAI. В результате слияния общая оценка бизнеса составила $1,25 трлн.

В мае Илон Маск объявил о планах ликвидировать xAI и переименовать компанию в SpaceXAI — в качестве ИИ-подразделения SpaceX. Новая структура, по задумке бизнесмена, должна заняться разработкой продуктов на базе искусственного интеллекта для дата-центров космической корпорации.

Ребрендинг xAI провели сразу после выхода SpaceX на биржу

11 июня компания SpaceX провела IPO и привлекла на бирже $75 млрд. Спустя четыре дня за счёт доразмещения акций компания увеличила эту сумму до $85,7 млрд.

Ещё в начале 2026 года СМИ сообщали, что xAI приносит Илону Маску убытки — например, только за третий квартал 2025 года чистый убыток стартапа составил $1,46 млрд.