Состояние Илона Маска превысило $1,4 трлн — он стал самым богатым человеком на планете

Капитал Илона Маска достиг $1,4 трлн, сообщает рейтинг Forbes Real-Time Billionaires. Для сравнения: состояние сооснователя Google Ларри Пейджа, который занимает второе место в списке богатейших людей планеты, оценивается — всего — в $300 млрд. Рост капитала Илона Маска произошёл спустя несколько дней после первичного размещения акций (IPO) SpaceX, которое стало крупнейшим в истории мирового рынка.

38% акций SpaceX принадлежат Илону Маску

Ключевым активом Маска остаётся SpaceX: предпринимателю принадлежат 4,8 млрд акций компании. Также он имеет право приобрести ещё 350 млн ценных бумаг по цене $8,40 за штуку вне зависимости от того, сколько они будут стоить на рынке.

С учётом всех активов доля Маска в компании SpaceX составляет около 38%.

В ходе первичного публичного размещения акций SpaceX привлекла $75 млрд

Основной вклад в рост капитала Маска внёс рост акций SpaceX. Ещё до начала торгов интерес к бумагам SpaceX значительно превысил предложение — объём заявок оказался примерно в четыре раза выше доступного объёма размещения. 12 июня 2026 года компания провела первичное размещение акций на бирже NASDAQ.

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После IPO интерес инвесторов оказался настолько высоким, что бумаги SpaceX начали быстро дорожать. В ходе первичного публичного размещения бизнес привлёк $75 млрд. Ни одна компания ранее не получала подобный объём финансирования в рамках IPO.

Акции SpaceX в первый же день торгов взлетели на 19%. Вскоре рыночная стоимость компании превысила отметку в $3 трлн.

Контекст

В мае 2026 года Илон Маск объявил, что ИИ-стартап xAI перестанет существовать как отдельная компания и станет подразделением SpaceX под названием SpaceXAI. После объединения стоимость структуры составила $1,25 трлн: SpaceX оценивается в $1 трлн, а xAI — в $250 млрд. Одной из причин сделки стали высокие расходы xAI, которые достигали около $1 млрд в месяц на обучение нейросетей и строительство дата-центров.

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Технологии xAI уже используются в экосистеме SpaceX — например, чат-бот Grok работает в службе поддержки Starlink. В дальнейшем Маск рассчитывает применять разработки компании для создания орбитальных дата-центров. Слияние происходило на фоне подготовки SpaceX к IPO.