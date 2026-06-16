Состояние Илона Маска превысило $1,4 трлн — он стал самым богатым человеком на планете

Состояние Илона Маска превысило $1,4 трлн — он стал самым богатым человеком на планетеЗа сутки после IPO SpaceX, которое прошло 12 июня, предприниматель увеличил свой капитал почти на $165 млрд
Капитал Илона Маска достиг $1,4 трлн, сообщает рейтинг Forbes Real-Time Billionaires. Для сравнения: состояние сооснователя Google Ларри Пейджа, который занимает второе место в списке богатейших людей планеты, оценивается — всего — в $300 млрд. Рост капитала Илона Маска произошёл спустя несколько дней после первичного размещения акций (IPO) SpaceX, которое стало крупнейшим в истории мирового рынка.
38% акций SpaceX принадлежат Илону Маску
Ключевым активом Маска остаётся SpaceX: предпринимателю принадлежат 4,8 млрд акций компании. Также он имеет право приобрести ещё 350 млн ценных бумаг по цене $8,40 за штуку вне зависимости от того, сколько они будут стоить на рынке.
С учётом всех активов доля Маска в компании SpaceX составляет около 38%.
В ходе первичного публичного размещения акций SpaceX привлекла $75 млрд
Основной вклад в рост капитала Маска внёс рост акций SpaceX. Ещё до начала торгов интерес к бумагам SpaceX значительно превысил предложение — объём заявок оказался примерно в четыре раза выше доступного объёма размещения. 12 июня 2026 года компания провела первичное размещение акций на бирже NASDAQ.
После IPO интерес инвесторов оказался настолько высоким, что бумаги SpaceX начали быстро дорожать. В ходе первичного публичного размещения бизнес привлёк $75 млрд. Ни одна компания ранее не получала подобный объём финансирования в рамках IPO.
Акции SpaceX в первый же день торгов взлетели на 19%. Вскоре рыночная стоимость компании превысила отметку в $3 трлн.
Контекст
В мае 2026 года Илон Маск объявил, что ИИ-стартап xAI перестанет существовать как отдельная компания и станет подразделением SpaceX под названием SpaceXAI. После объединения стоимость структуры составила $1,25 трлн: SpaceX оценивается в $1 трлн, а xAI — в $250 млрд. Одной из причин сделки стали высокие расходы xAI, которые достигали около $1 млрд в месяц на обучение нейросетей и строительство дата-центров.
Технологии xAI уже используются в экосистеме SpaceX — например, чат-бот Grok работает в службе поддержки Starlink. В дальнейшем Маск рассчитывает применять разработки компании для создания орбитальных дата-центров. Слияние происходило на фоне подготовки SpaceX к IPO.