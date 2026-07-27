Wildberries представила новые меры поддержки продавцов — компания компенсирует до 90% расходов на продвижение

Wildberries представила новые меры поддержки продавцов — компания компенсирует до 90% расходов на продвижениеПромобонусы будут доступны предпринимателям с небольшими оборотами
Wildberries объявила о запуске новой меры поддержки продавцов с небольшими оборотами. Бизнес получит промобонусы, которыми можно оплатить до 90% стоимости рекламных кампаний. Инициатива стала частью программы поддержки предпринимателей на маркетплейсе.
Промобонусы можно потратить на продвижение товаров
Полученные промобонусы можно использовать в сервисах WB Продвижение и WB Медиа для оплаты рекламных кампаний. Это позволит бизнесу продолжить продвижение товаров и сохранить позиции в поисковой выдаче без существенных дополнительных расходов.
Количество доступных промобонусов и срок их действия отображаются в разделе «Мои задания» личного кабинета WB Продвижение.
В компании рассчитывают помочь продавцам подготовиться к осеннему сезону
Как отметил управляющий директор RWB Медиа Борис Пешняк, новая мера позволит предпринимателям сохранить стабильный поток заказов и поддержать продажи перед началом высокого сезона.
«Мы понимаем, насколько важно для продавцов сейчас сохранять активность в продвижении, чтобы поддерживать наработанные позиции и обороты, а также стабильные заказы в преддверии высокого сезона», — поделился управляющий директор RWB Медиа Борис Пешняк.
Поддержка рассчитана на продавцов с небольшими оборотами.
Контекст
Ранее Татьяна Ким сообщила, что Wildberries начал выплаты продавцам, пострадавшим от пожаров на складах. 22 июля первые начисления получили более 88 тыс. небольших предпринимателей — для среднего и крупного бизнеса компания готовит отдельный механизм поддержки. Также Wildberries обратился к государству и банкам с просьбой о дополнительных мерах помощи, включая налоговые каникулы.
Компания продолжает восстанавливать работу логистики и перераспределять товары между складами. Кроме того, Wildberries выступает за создание страховых продуктов, покрывающих террористические риски для крупных промышленных объектов.