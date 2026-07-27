Wildberries представила новые меры поддержки продавцов — компания компенсирует до 90% расходов на продвижение

Wildberries объявила о запуске новой меры поддержки продавцов с небольшими оборотами. Бизнес получит промобонусы, которыми можно оплатить до 90% стоимости рекламных кампаний. Инициатива стала частью программы поддержки предпринимателей на маркетплейсе.

«Более 88 тыс. селлеров получат первые начисления»: Татьяна Ким — о выплатах пострадавшим продавцам Wildberries Глава компании рассказала о поддержке предпринимателей, компенсациях сотрудникам и восстановлении логистики Читайте также

Промобонусы можно потратить на продвижение товаров

Полученные промобонусы можно использовать в сервисах WB Продвижение и WB Медиа для оплаты рекламных кампаний. Это позволит бизнесу продолжить продвижение товаров и сохранить позиции в поисковой выдаче без существенных дополнительных расходов.

Количество доступных промобонусов и срок их действия отображаются в разделе «Мои задания» личного кабинета WB Продвижение.

В компании рассчитывают помочь продавцам подготовиться к осеннему сезону

Как отметил управляющий директор RWB Медиа Борис Пешняк, новая мера позволит предпринимателям сохранить стабильный поток заказов и поддержать продажи перед началом высокого сезона.

«Мы понимаем, насколько важно для продавцов сейчас сохранять активность в продвижении, чтобы поддерживать наработанные позиции и обороты, а также стабильные заказы в преддверии высокого сезона», — поделился управляющий директор RWB Медиа Борис Пешняк.

Поддержка рассчитана на продавцов с небольшими оборотами.

WB Банк предоставил кредитные каникулы пострадавшим селлерам — отсрочка по платежам действует до конца октября Сроки платежей перенесли автоматически — без заявлений от продавцов Wildberries Читайте также

Контекст

Ранее Татьяна Ким сообщила, что Wildberries начал выплаты продавцам, пострадавшим от пожаров на складах. 22 июля первые начисления получили более 88 тыс. небольших предпринимателей — для среднего и крупного бизнеса компания готовит отдельный механизм поддержки. Также Wildberries обратился к государству и банкам с просьбой о дополнительных мерах помощи, включая налоговые каникулы.

Компания продолжает восстанавливать работу логистики и перераспределять товары между складами. Кроме того, Wildberries выступает за создание страховых продуктов, покрывающих террористические риски для крупных промышленных объектов.