«Более 88 тыс. селлеров получат первые начисления»: Татьяна Ким — о выплатах пострадавшим продавцам Wildberries

Татьяна Ким выступила с заявлением о поддержке селлеров, пострадавших от пожаров на складах Wildberries. Глава компании сообщила, что первые начисления получат более 88 тыс. небольших предпринимателей — средства появятся на балансах продавцов в течение суток. Wildberries также готовит отдельный механизм выплат для среднего и крупного бизнеса и продолжает восстанавливать работу логистики.

Компания готовит выплаты для всех категорий продавцов

По словам главы Wildberries, детальная формула расчёта выплат будет опубликована на портале продавца.

«В первую очередь нам важно начать начисления для самых маленьких и наименее защищённых предпринимателей. Сегодня более 88 тысяч селлеров получат первые начисления», — заявила Татьяна Ким.

Для среднего и крупного бизнеса компания разрабатывает отдельный механизм поддержки.

Также Wildberries обратился к государственным структурам и банкам с предложениями о дополнительных мерах помощи предпринимателям, включая налоговые каникулы и расширение программ поддержки.

«Помимо предложений нашего WB-Банка, нас поддержали ВТБ и Сбер», — заявила журналистам основательница Wildberries Татьяна Ким.

Wildberries активно работает над восстановлением работы складов

Компания продолжает устранять последствия пожаров на складских объектах в Московской и Тамбовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях. Как уточняют глава Wildberries, в Тамбовской области не пострадал и должен возобновить работу в ближайшие дни.

По словам Татьяны Ким, сейчас компания перераспределяет товары между складами, чтобы сохранить стабильность поставок. Сервис вывоза товаров для продавцов должен нормализоваться в течение суток, однако приоритетом остаётся сборка заказов покупателей.

Компания выплатит компенсации пострадавшим сотрудникам

Wildberries также сообщил о выплатах семьям погибших и пострадавшим сотрудникам. Семьи погибших получат по 2 млн рублей, а тяжело пострадавшие — по 1 млн рублей.

Компания отметила, что все складские комплексы застрахованы, однако стандартные страховые полисы обычно не покрывают риски террористических угроз.

«Реалии страхового рынка таковы, что текущие страховки от страховых компаний для крупных промышленных объектов исключают террористические риски», — подчеркнула Татьяна Ким.

Как уточнила глава компании, пока большинство российских страховщиков «не готовы страховать от этого риска крупные промышленные объекты». Ранее эту позицию уже подтвердили в Росгосстрахе.

В Wildberries выступают за создание отдельных страховых продуктов для защиты крупных промышленных объектов.