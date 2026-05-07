Илон Маск ликвидирует ИИ-стартап xAI — компания станет ИИ-подразделением SpaceX

Илон Маск объявил о ликвидации проекта xAI как самостоятельной компании. Стартап станет подразделением SpaceX и получит название SpaceXAI. Объединение позволит покрыть миллиардные расходы xAI на развитие ИИ-технологий.

Объединённая компания оценивается в $1,25 трлн

В феврале 2026 года SpaceX объединилась с xAI в рамках сделки о слиянии. Компания получила оценку $1,25 трлн: SpaceX стоит $1 трлн, xAI — ещё $250 млрд, пишет Bloomberg.

Основная причина объединения SpaceX с xAI — огромные расходы ИИ-стартапа. По данным Bloomberg, xAI тратила около $1 млрд в месяц на обучение нейросетей и строительство дата‑центров. Слияние компаний позволит покрыть расходы на ИИ и использовать технологии компании для космических исследований.

Технологии xAI будут использовать в орбитальных дата-центрах

Уже сейчас Илон Маск использует разработки xAI в космических технологиях. Так, чат‑бот Grok применяется в службе поддержки спутников Starlink от SpaceX, выяснила The Wall Street Journal.

По замыслу Маска, размещение на орбите ИИ-кластеров, созданных при поддержке xAI, станет следующим этапом развития космического направления компании. Это позволит эффективно использовать солнечную энергию и снизить затраты на обслуживание ЦОД. Миллиардер утверждает, что космические дата-центры станут самым дешёвым вариантом для размещения вычислительных мощностей в ближайшие три года.

При этом в заявке на IPO компании подчёркивается, что планы по созданию орбитальных дата-центров для ИИ и колонизации Луны и Марса могут не принести инвесторам ожидаемой прибыли. Без стабильной эксплуатации ракеты Starship вывод на орбиту спутников и оборудования для будущих ЦОД невозможен, указывается в документе.

SpaceX нацелилась на рекордное IPO с оценкой $1,75 трлн

Слияние компаний происходит на фоне подготовки SpaceX к IPO. В конце марта SpaceX подала конфиденциальную заявку на размещение акций. Компания намерена привлечь $75 млрд при первоначальных планах в $50 млрд. Корпорацию оценивают в $1,75 трлн, что сделает будущее IPO крупнейшим в истории. Компания Маска планирует провести листинг уже в июне этого года.

В декабре 2025 года SpaceX оценивалась в $800 млрд, но после февральского слияния с xAI стоимость объединенной структуры составила $1,25 трлн. Состояние Маска после проведения сделки превысило $800 млрд, что сделало его первым человеком в истории с таким капиталом.