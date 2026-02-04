Илон Маск стал первым человеком с состоянием более $800 млрд

SpaceX — крупнейший актив Маска

Сделка по слиянию активов Илона Маска оценивает его объединённую компанию в $1,25 трлн: производителя космической техники SpaceX — в $1 трлн, а социальную сеть xAI — в $250 млрд. До слияния Маск владел 42% SpaceX, которые оценивались в $336 млрд, и 49% xAI стоимостью $122 млрд.

После сделки его доля в объединённой компании составляет 43%, что делает SpaceX крупнейшим активом предпринимателя. Помимо этого, Маск сохраняет 12% акций Tesla стоимостью $178 млрд и опционы на акции Tesla ещё на $124 млрд.

Маск уже объединял компании в марте 2025-го

Это уже второй крупный союз компаний Маска за последний год: в марте 2025 года он продал социальную сеть X (бывший Twitter) своей ИИ-компании xAI. Тогда компания оценивалась в $80 млрд, а соцсеть — в $33 млрд. Forbes отмечает, что тогда сделка вызвала вопросы из-за того, что Маск одновременно выступал покупателем и продавцом.

SpaceX готовится к IPO в 2026 году, после чего финансовые данные компании станут публичными. По словам Forbes, после выхода на биржу компания столкнётся с «пристальным» вниманием со стороны рынка.

Маск приближается к статусу первого триллионера в истории

За последние четыре месяца Маск достиг сразу четырёх рекордных отметок: в октябре он стал первым человеком с состоянием $500 млрд, затем — $600 млрд после оценки SpaceX в $800 млрд, потом $700 млрд — благодаря опционам Tesla.

Сейчас его капитал на $578 млрд превышает состояние второго богатейшего человека мира, Ларри Пейджа, которое оценивается в $281 млрд. Илон Маск стремительно приближается к статусу первого триллионера в истории и удерживает лидерство среди самых состоятельных людей планеты.

Контекст

Ранее Илон Маск заявил, что готовит SpaceX к IPO к июлю 2026 года, чтобы привлечь десятки миллиардов долларов на создание орбитальных дата-центров для ИИ. Компания рассматривает размещение вычислительных комплексов на орбите как проект, который будет работать полностью на солнечной энергии.

Проект напрямую связан с ракетой Starship: SpaceX разрабатывает спутники с вычислительными системами под её размеры и грузоподъёмность. Успех IPO и запуск орбитальных дата-центров зависят от того, удастся ли довести Starship до регулярной эксплуатации.