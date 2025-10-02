Илон Маск стал первым, кто достиг состояния в $500 млрд

Илон Маск стал первым человеком в мире, чьё состояние превысило $500 млрд, сообщил Forbes накануне ночью. Всего за день его состояние выросло на $9,3 млрд — благодаря росту акций Tesla и успешной переоценке компаний SpaceX и xAI. Если темпы роста сохранятся, уже через несколько лет Маск станет первым долларовым триллионером.

Путь к $500 млрд — через космос и ИИ

Доля Маска в Tesla — 12% (это около $191 млрд), и, несмотря на недавнее снижение рыночной стоимости компании на 13%, компания остаётся крупнейшим активом предпринимателя. При этом нельзя недооценивать другие технологичные компании Маска — таких как SpaceX, где его 42% акции стоят $168 млрд, и xAI, чьи акции приносят ему дополнительные $60 млрд.

Вместе с тем предприниматель продолжает активно инвестировать в инновационные проекты. Neuralink, его компания по разработке чипов для мозга, и The Boring Company, которая строит туннели для транспортных систем, также продолжают расти, расширяя капитал Маска и его влияние в разных отраслях.

Реальная возможность заработать $1 трлн

Ранее аналитики прогнозировали, что Илон Маск может стать первым триллионером в истории, если его состояние продолжит расти такими же темпами. Однако недавно у бизнесмена появилась реальная возможность заработать $1 трлн. Совет директоров Tesla предложил Маску новый компенсационный пакет, который напрямую зависит от выполнения 12 амбициозных целей.

Перед Маском стоит задача достичь роста рыночной капитализации Tesla с $1,1 трлн до $8,5 трлн, выпустить миллион гуманоидных роботов Optimus, а также производить 20 миллионов электромобилей в год. Если всё это будет выполнено, его компенсация в акциях Tesla может вырасти до $1 трлн, а его доля в компании превысит 25%. Это не просто амбициозные прогнозы, а утверждённые задачи, которые закрепляют Маска в Tesla на долгие годы.

Предыдущий лидер — Ларри Эллисон с $393 млрд

Хотя Илон Маск с 2021 года стабильно занимает топ самых богатых людей мера, недавно его обогнал Ларри Эллисон, сооснователь Oracle, с состоянием $393 млрд. Это произошло благодаря резкому росту акций Oracle, которые увеличились на 41% после квартальной отчётности компании, что обеспечило крупнейший за день прирост капитала в истории Bloomberg Billionaires Index — $101 млрд.

Почти сразу Маск вернулся на первую строчку рейтинга, и сейчас Эллисон продолжает отставать от Маска по состоянию — на целых $150 млрд.

Контекст

За последние пять лет Маск стал символом нового типа предпринимателя: он не только владелец крупнейших технологических компаний, но и визионер, ставящий амбициозные цели. Tesla продолжает лидировать в секторе электротранспорта, SpaceX — в космических исследованиях, а xAI ставит новые стандарты в разработке ИИ. Все эти достижения помогают Маску не только удерживать лидерство среди самых богатых людей мира, но и продвигать новые идеи и технологии.





Фото: Marc Piasecki / Contributor / Getty Images